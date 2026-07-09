Заказ такси «напрямую», а не через сервис: за такие поездки хотят штрафовать на 8500 гривен

Новые правила могут изменить работу такси: будут штрафовать водителей, которые выполняют заказы не через цифровые сервисы.

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Водителям такси, которые работают нелегально или будут нарушать новые правила перевозок, могут грозить штрафы до 17 тысяч грн. Министерство развития общин и территорий готовит законопроект, который впервые вводит отдельную систему административной ответственности для рынка такси и сервисов заказа поездок, а также определяет новые правила работы для автомобильных самозанятых перевозчиков и цифровых платформ.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями по заказу» разработан Минразвития для обеспечения реализации будущих изменений в законодательство об автомобильном транспорте. Его главная цель — создать отдельную систему административной ответственности именно для сферы такси и перевозок по заказу, которая будет учитывать особенности работы цифровых платформ, автомобильных самозанятых перевозчиков и традиционных перевозчиков.

Почему в правительстве решили изменить правила

Действующий Закон «Об автомобильном транспорте», принятый более 20 лет назад, уже не соответствует современной модели работы рынка. Он не определяет правовой статус автомобильных самозанятых перевозчиков, не регулирует деятельность операторов цифровых платформ, а также не содержит современных механизмов допуска на рынок, государственного контроля и ответственности.

В Минразвития подчеркивают, что отсутствие прозрачных правил привело к распространению нелегальных перевозок, неравным условиям конкуренции между перевозчиками, снижению уровня безопасности пассажиров и усложнило государственный контроль. Кроме того, применение исключительно лицензионного подхода, по мнению разработчиков, уже не соответствует современным тенденциям дерегуляции и цифровизации административных процедур.

Отдельно авторы законопроекта обращают внимание, что в настоящее время фактический размер рынка такси практически невозможно определить. По данным лицензионного реестра, в Украине насчитывается около 5 тысяч лицензий на перевозку пассажиров такси, что в среднем составляет лишь около 47 такси на один город. В то же время довоенные оценки рынка свидетельствовали о наличии около 300 тысяч автомобилей такси, что, по мнению министерства, указывает на значительный объем нелегального сектора.

Кроме того, по информации операторов цифровых платформ, сегодня с ними сотрудничают примерно 300 тысяч водителей, которые выполняют перевозки пассажиров на такси или легковыми автомобилями по заказу.

Какие новые штрафы предлагают ввести

Ключевой новеллой законопроекта является новая статья 133³ Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая определяет отдельные составы административных правонарушений именно для сферы такси и перевозок легковыми автомобилями по заказу.

В частности, предлагается установить административную ответственность за:

выполнение платной перевозки пассажиров без получения права на предоставление соответствующих услуг либо вне рамок трудовых отношений с автомобильным перевозчиком;

нарушение автомобильными самозанятыми перевозчиками специальных требований законодательства;

выполнение перевозки, если заказ получен не через цифровую платформу;

использование цифровой платформы, сведения о которой отсутствуют в Едином комплексе информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте;

осуществление перевозок без соблюдения требований относительно технического состояния транспортного средства и обязательного оборудования;

нарушение Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, в том числе повторное в течение года.

Сколько придется платить

Законопроектом предусмотрены следующие штрафы:

17 000 грн (1000 необлагаемых минимумов доходов граждан) — за выполнение платной перевозки без получения права на предоставление услуг, без заключения трудового договора с автомобильным перевозчиком либо если водитель осуществляет перевозку вне рамок исполнения своих трудовых обязанностей;

8 500 грн (500 необлагаемых минимумов) — за несоблюдение автомобильным самозанятым перевозчиком требований законодательства;

8 500 грн — за выполнение внутренней перевозки легковым автомобилем по заказу, если заказ получен не через цифровую платформу;

8 500 грн — за использование цифровой платформы, информация о которой отсутствует в государственной информационной системе;

8 500 грн — за выполнение перевозки без таксометра, к которому имеет доступ пассажир (для такси), либо без уникального электронного идентификатора в салоне автомобиля, выполняющего перевозку по заказу;

850 грн (50 необлагаемых минимумов) — за нарушение Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта;

8 500 грн — за повторное в течение года нарушение указанных Правил.

Какие действующие штрафы предлагают отменить

Одновременно законопроект предусматривает пересмотр отдельных действующих норм КоАП.

В частности, предлагается исключить отдельную административную ответственность за перевозку пассажиров такси без установленного либо неисправного таксометра. Вместо этого ответственность за такие нарушения будет урегулирована новой статьей 133³.

Также предлагается не распространять на такси и внутренние перевозки легковыми автомобилями по заказу действующую норму об ответственности за перевозку без прохождения предсменного предрейсового медицинского осмотра водителя либо без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства. Соответствующие положения в дальнейшем будут применяться к другим видам автомобильных перевозок.

Кто будет контролировать новые правила

Проект также изменяет полномочия органов, которые будут рассматривать дела о новых административных правонарушениях.

Рассматривать такие дела и налагать административные взыскания предлагается предоставить право руководителю центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте, его заместителям, а также руководителям территориальных органов и их заместителям. Кроме того, контроль за соблюдением законодательства будут осуществлять Укртрансбезопасность и Национальная полиция, которые будут проводить рейдовые проверки.

Каких результатов ожидает Минразвития

В министерстве считают, что принятие законопроекта позволит создать целостную систему административной ответственности в сфере такси, легализовать значительную часть рынка, повысить безопасность пассажирских перевозок и обеспечить равные условия деятельности для всех участников рынка. Также ожидается рост налоговых поступлений благодаря выводу части доходов из тени.

В то же время в анализе регуляторного воздействия отмечено, что новые правила будут касаться около 5 тысяч действующих лицензированных субъектов хозяйствования и потенциально 300 тысяч автомобильных самозанятых перевозчиков. Для государства прогнозируются дополнительные налоговые поступления, а также усиление контроля за рынком перевозок.

Законопроект предусматривает, что новые нормы вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования закона, но не ранее вступления в силу базового закона об упорядочении перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями по заказу. По замыслу разработчиков, этот период должен дать участникам рынка достаточно времени для адаптации к новым требованиям.

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