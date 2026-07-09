Справка от психиатра за 7000 долларов: в Житомире суд вынес приговор двум мужчинам за попытку организовать выезд за границу

Психиатрическое заключение, 7000 долларов и исключение из воинского учета: суд рассмотрел дело о попытке незаконного выезда во время мобилизации.

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Королевский районный суд города Житомира утвердил соглашения о признании виновности с двумя мужчинами в уголовном производстве по делу о содействии незаконной переправке лица через государственную границу Украины.

Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины советами, указаниями и устранением препятствий, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных мотивов.

С применением ст. 69 УК Украины суд назначил каждому из обвиняемых наказание в виде штрафа в размере 446 760 грн с лишением права в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также на предприятиях, учреждениях и организациях государственной или коммунальной формы собственности. Конфискацию имущества суд не применял.

Как установил суд, двое мужчин вместе с другим лицом, материалы в отношении которого рассматриваются в отдельном уголовном производстве, за денежное вознаграждение содействовали оформлению документов, которые должны были предоставить военнообязанному возможность пересечь государственную границу Украины в период действия военного положения.

Обстоятельства дела

Суд установил, что в 2025 году, во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине, двое обвиняемых по предварительному сговору с другим лицом решили содействовать незаконной переправке гражданина Украины через государственную границу.

Согласно материалам уголовного производства, лицо, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству с правоохранительными органами, обратилось к участникам производства относительно возможности получения документов, которые позволили бы оформить непригодность к военной службе и в дальнейшем пересечь границу Украины.

28 августа 2025 года во время встречи в Житомире один из участников производства сообщил этому лицу о необходимости предоставить документы для оформления непригодности к военной службе путем исключения из воинского учета в связи с болезнью.

Также ему сообщили о необходимости передачи 7000 долларов США за содействие в устранении препятствий для незаконной переправки через государственную границу Украины.

В сентябре 2025 года, согласно установленным судом обстоятельствам, участники производства получили от гражданина копии личных документов, в частности паспорта, идентификационного кода, извлечения из мобильного приложения Министерства обороны Украины «Резерв+» и фотографии.

Кроме того, согласно материалам дела №296/2427/26, были осуществлены действия по организации пребывания гражданина в медицинском учреждении с целью получения врачебного заключения о психиатрических расстройствах. Этот документ в дальнейшем должен был использоваться во время прохождения военно-врачебной комиссии для оформления непригодности к военной службе и исключения из воинского учета.

В сентябре 2025 года один из обвиняемых получал части денежных средств, которые, согласно данным приговора, передавались за дальнейшее изготовление медицинских документов, необходимых для оформления непригодности к военной службе.

2 октября 2025 года во время встречи в Житомире лицо, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству, передало одному из обвиняемых имитационные денежные средства в сумме, эквивалентной 3000 долларов США.

После этого правоохранители задержали одного из обвиняемых и другое лицо в порядке ст. 208 УПК Украины.

Соглашения о признании виновности

Во время судебного рассмотрения двое обвиняемых признали свою виновность и заключили с прокурором Житомирской областной прокуратуры соглашения о признании виновности.

Суд установил, что соглашения соответствуют требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, а обвиняемые понимали свои права, последствия заключения и утверждения соглашений, а также согласились с предложенным наказанием.

При назначении наказания суд учел обстоятельства, которые его смягчают: искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения, совершение уголовного правонарушения лицами с инвалидностью, а также перечисление 1 млн грн в пользу Вооруженных Сил Украины.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Решение суда

Королевский районный суд города Житомира утвердил соглашения о признании виновности и признал двух мужчин виновными по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Каждому из них назначен штраф в размере 446 760 грн с лишением права в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также на предприятиях, учреждениях и организациях государственной или коммунальной формы собственности.

Суд отменил меру пресечения в виде залога после вступления приговора в законную силу и постановил вернуть залогодателям внесенные средства — по 242 240 грн за каждого из обвиняемых.

Также суд решил вопрос относительно вещественных доказательств и взыскал с одного из обвиняемых в пользу государства 7131 грн 20 коп. расходов на проведение судебных экспертиз.

Приговор может быть обжалован в Житомирский апелляционный суд в течение 30 дней с момента его провозглашения в пределах оснований, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины.

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