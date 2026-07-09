От ТЦК до прокуратуры: НАПК выявило нарушения в декларациях должностных лиц на 366 млн грн

За полгода НАПК выявило признаки необоснованных активов и незаконного обогащения декларантов более чем на 366 млн грн.

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По результатам мониторинга образа жизни декларантов в первом полугодии 2026 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило правоохранителям 33 материала и обоснованные выводы относительно возможного незаконного обогащения и приобретения необоснованных активов на общую сумму более 366,21 млн грн.

Как сообщили в НАПК, из этой суммы 253,11 млн грн касались 13 обоснованных выводов о наличии признаков незаконного обогащения по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

По результатам рассмотрения материалов в первом полугодии 2026 года о подозрении сообщили трем субъектам декларирования:

начальнику продовольственной службы тыла логистики воинской части;

бывшему начальнику Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области;

бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

Кроме того, завершено досудебное расследование и направлены обвинительные акты в суд в отношении двух субъектов декларирования:

начальника психиатрической клиники (с палатами для наркологических больных) — главного психиатра Вооруженных Сил Украины Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь»;

бывшего начальника аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Еще 20 материалов на сумму более 113 млн грн НАПК направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса об обращении в суд с исками о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства (ст. 290 ГПК Украины).

В течение первого полугодия 2026 года прокуроры САП по материалам НАПК подали в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 10 исков на общую сумму 51,01 млн грн.

Они касаются активов, приобретенных:

бывшим начальником Кременчугского РТЦК и СП — 4,2 млн грн;

руководителем подразделения детективов БЭБ — 3,94 млн грн;

руководителем окружной прокуратуры Харькова — 7,53 млн грн;

начальником управления стратегических расследований в Тернопольской области — 2,72 млн грн;

депутатом Гороховского сельского совета — 5,45 млн грн;

начальником территориального сервисного центра МВД в Харьковской области — 3,73 млн грн;

начальником отделения полиции Одесской области — 3,45 млн грн;

председателем районного суда Винницкой области — 6,88 млн грн;

начальником таможенного поста «Ровно» — 8,96 млн грн;

главным государственным инспектором ГНС в Закарпатской области — 4,16 млн грн.

По материалам НАПК в первом полугодии 2026 года ВАКС принял 12 решений о признании необоснованными активов на общую сумму 89,01 млн грн.

Среди них — активы, приобретенные:

народным депутатом Украины — 7,23 млн грн;

бывшим начальником Запорожского ОТЦК и СП — 3,8 млн грн;

начальником Лозовского РТЦК и СП — 4,85 млн грн;

начальником Государственной экологической инспекции Карпатского округа — 19,94 млн грн;

депутатом Великодымерского поселкового совета — 5,14 млн грн;

депутатом Киевского городского совета — 19,72 млн грн;

депутатом Черниговского областного совета — 2,0 млн грн;

работником Управления стратегических расследований в Днепропетровской области Департамента стратегических расследований Нацполиции — 2,22 млн грн;

начальником 5-го отдела Управления стратегических расследований в городе Киеве — 6,7 млн грн;

начальником Хмельницкого отдела Управления Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области — 7,35 млн грн;

бывшим начальником Кременчугского РТЦК и СП — 2,99 млн грн;

начальником отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области — 7,03 млн грн.

Апелляционная палата ВАКС в этот период подтвердила законность решений суда первой инстанции относительно активов на 65,76 млн грн, оставив их без изменений.

Среди них — активы, приобретенные:

депутатом Млиновского районного совета — 5,67 млн грн;

начальником отдела таможенного оформления № 2 таможенного поста «Одесса-порт» Одесской таможни, главным государственным инспектором таможенного поста «Подольск» Одесской таможни, а впоследствии заместителем председателя Обуховского районного совета Киевской области — 8,71 млн грн;

начальником 3-го отдела (зонального контроля) 3-го управления (противодействия правонарушениям на объектах легального оборота наркотиков) Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины — 1,8 млн грн;

депутатом Великодымерского поселкового совета — 5,14 млн грн;

исполняющим обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области — 5,35 млн грн;

бывшим начальником Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины — 3,8 млн грн;

заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве — 8,34 млн грн;

начальником Государственной экологической инспекции Карпатского округа — 18,93 млн грн;

старшим оперуполномоченным девятого отдела Управления стратегических расследований в Днепропетровской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины — 2,22 млн грн;

председателем Млиновского поселкового совета Дубенского района Ровенской области — 5,79 млн грн.

Кроме того, Верховный Суд подтвердил законность решений о гражданской конфискации необоснованных активов на общую сумму более 7 млн грн.

Речь идет об активах, приобретенных:

заместителем начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки — начальником сектора мобилизационно-оборонной работы Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки — 1,92 млн грн;

начальником 3-го отдела (зонального контроля) 3-го управления (противодействия правонарушениям на объектах легального оборота наркотиков) Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины — 1,8 млн грн;

начальником Южно-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины — 3,29 млн грн.

Отдельно по результатам мониторинга образа жизни в первом полугодии 2026 года НАПК направило в правоохранительные органы 17 обоснованных выводов о выявлении признаков декларирования недостоверных сведений (ст. 366-2 УК Украины) на 240,29 млн грн, а также признаков административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 172-6 КУоАП, на 3,33 млн грн.

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