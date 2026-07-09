Від ТЦК до прокуратури: НАЗК виявило порушення у деклараціях посадовців на 366 млн грн

За пів року НАЗК виявило ознаки необґрунтованих активів та незаконного збагачення декларантів на понад 366 млн грн.

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За результатами моніторингу способу життя декларантів у першому півріччі 2026 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило правоохоронцям 33 матеріали та обґрунтовані висновки щодо можливого незаконного збагачення і набуття необґрунтованих активів на загальну суму понад 366,21 млн грн.

Як повідомили у НАЗК, із цієї суми 253,11 млн грн стосувалися 13 обґрунтованих висновків щодо ознак незаконного збагачення за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

За результатами розгляду матеріалів у першому півріччі 2026 року про підозру повідомили трьом суб’єктам декларування:

начальнику продовольчої служби тилу логістики військової частини;

колишньому начальнику Управління Служби безпеки України в Миколаївській області;

колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Крім того, завершено досудове розслідування та скеровано обвинувальні акти до суду щодо двох суб'єктів декларування:

начальника психіатричної клініки (з палатами для наркологічних хворих) — головного психіатра Збройних Сил України Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь»;

колишнього начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Ще 20 матеріалів на понад 113 млн грн НАЗК направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовами про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави (ст. 290 ЦПК України).

Упродовж першого півріччя 2026 року прокурори САП за матеріалами НАЗК подали до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 10 позовів на загальну суму 51,01 млн грн.

Вони стосуються активів, набутих:

колишнім начальником Кременчуцького РТЦК та СП - 4,2 млн грн;

керівником підрозділу детективів БЕБ - 3,94 млн грн;

керівником окружної прокуратури Харкова - 7,53 млн грн;

начальником управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області - 2,72 млн грн;

депутатом Горохівської сільської ради - 5,45 млн грн;

начальником територіального сервісного центру МВС у Харківській області - 3,73 млн грн;

начальником відділення поліції Одеської області - 3,45 млн грн;

головою районного суду Вінницької області - 6,88 млн грн;

начальником митного поста «Рівне» - 8,96 млн грн;

головним державним інспектором ДПС у Закарпатській області - 4,16 млн грн.

За матеріалами МСЖ у першому півріччі 2026 року ВАКС ухвалив 12 рішень про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 89,01 млн грн.

Серед них — активи, набуті:

народним депутатом України - 7,23 млн грн;

колишнім начальником Запорізького ОТЦК та СП - 3,8 млн грн;

начальником Лозівського РТЦК та СП - 4,85 млн грн;

начальником Державної екологічної інспекції Карпатського округу - 19,94 млн грн;

депутатом Великодимерської селищної ради - 5,14 млн грн;

депутатом Київської міської ради - 19,72 млн грн;

депутатом Чернігівської обласної ради - 2,0 млн грн;

працівником Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції - 2,22 млн грн;

начальником 5-го відділу Управління стратегічних розслідувань у місті Києві - 6,7 млн грн;

начальником Хмельницького відділу Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області - 7,35 млн грн;

колишнім начальником Кременчуцького РТЦК та СП - 2,99 млн грн;

начальником відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління Державної податкової служби у Сумській області - 7,03 млн грн.

Апеляційна палата ВАКС у цей період підтвердила законність рішень суду першої інстанції щодо активів на 65,76 млн грн, залишивши їх без змін.

Серед них — активи, набуті:

депутатом Млинівської районної ради — 5,67 млн грн;

начальником відділу митного оформлення № 2 митного поста «Одеса-порт» Одеської митниці, головним державним інспектором митного поста «Подільськ» Одеської митниці, а згодом заступником голови Обухівської районної ради Київської області — 8,71 млн грн;

начальником 3-го відділу (зонального контролю) 3-го управління (протидії правопорушенням на об'єктах легального обігу наркотиків) Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України — 1,8 млн грн;

депутатом Великодимерської селищної ради — 5,14 млн грн;

виконувачем обов'язків начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області — 5,35 млн грн;

колишнім начальником Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України — 3,8 млн грн;

заступником начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві — 8,34 млн грн;

начальником Державної екологічної інспекції Карпатського округу — 18,93 млн грн;

старшим оперуповноваженим дев'ятого відділу Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України — 2,22 млн грн;

головою Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області — 5,79 млн грн.

Крім того, Верховний Суд підтвердив законність рішень про цивільну конфіскацію необґрунтованих активів на загальну суму понад 7 млн грн.

Йдеться про активи, набуті:

заступником начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки — начальником сектору мобілізаційно-оборонної роботи Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки — 1,92 млн грн;

начальником 3-го відділу (зонального контролю) 3-го управління (протидії правопорушенням на об'єктах легального обігу наркотиків) Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України — 1,8 млн грн;

начальником Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України — 3,29 млн грн.

Окремо за результатами моніторингу способу життя у першому півріччі 2026 року НАЗК направило до правоохоронних органів 17 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак декларування недостовірних відомостей (ст. 366-2 КК України) на 240,29 млн грн, а також ознак адміністративних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, на 3,33 млн грн.

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