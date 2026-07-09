Понад 5 років під слідством і судом: апеляція підтвердила 600 тисяч грн компенсації чоловіку після виправдання

Чоловік, якого понад п’ять років притягували до кримінальної відповідальності у справі про загибель працівника, після виправдувального вироку домігся компенсації моральної шкоди у розмірі 600 тисяч грн.

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Сумський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Сумської обласної прокуратури на рішення Зарічного районного суду м. Суми у справі за позовом громадянина до держави Україна про відшкодування моральної шкоди та витрат на професійну правничу допомогу, завданих незаконним кримінальним переслідуванням.

Чоловік понад п’ять років перебував під слідством і судом через безпідставне обвинувачення у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що, за версією слідства, спричинило загибель людини. Після набрання законної сили виправдувальним вироком він звернувся до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди та компенсацію витрат на професійну правничу допомогу.

Суть справи

Як встановив суд, позивач є фізичною особою-підприємцем, який багато років займався покрівельними та ремонтними роботами, зокрема виконував роботи на об’єктах комунальної власності. У 2017 році під час капітального ремонту м’якої покрівлі однієї із сумських лікарень стався нещасний випадок: найманий працівник підприємця, виконуючи роботи на даху, впав з висоти та загинув.

Позивачу було повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України). Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт спрямували до суду. У вересні 2020 року Зарічний районний суд м. Суми виправдав обвинуваченого через недоведеність наявності в його діях складу кримінального правопорушення. У жовтні 2023 року Сумський апеляційний суд залишив виправдувальний вирок без змін. Загалом чоловік перебував під слідством і судом понад п'ять років.

У жовтні 2024 року він звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з позовом до держави Україна в особі Сумської обласної прокуратури, Державної казначейської служби України про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок незаконного притягнення до кримінальної відповідальності. Та просив відшкодувати моральну шкоду, завдану незаконним кримінальним переслідуванням, а також компенсувати витрати на оплату послуг адвоката. Суд першої інстанції задовільнив позов та визначив розмір моральної шкоди у 600 000 грн, а також стягнув 100 000 грн витрат на правничу допомогу.

З таким рішенням не погодилася Сумська обласна прокуратура та подала до Сумського апеляційного суду скаргу, в якій просила зменшити розмір відшкодування моральної шкоди до 99 200 грн, вважаючи його завищеним, а також відмовити у стягненні всієї суми витрат на правничу допомогу.

Що вирішив апеляційний суд

Колегія суддів Сумського апеляційного суду погодилася з висновками суду першої інстанції. Суд зазначив, що особа перебувала під слідством і судом понад п'ять років, а гарантований законом мінімальний розмір компенсації моральної шкоди у цій справі становив 496 000 грн. З огляду на тривалість кримінального переслідування, характер заподіяних моральних страждань, негативний вплив на ділову репутацію позивача та інші встановлені обставини, визначений судом розмір відшкодування у 600 000 грн відповідає принципам розумності, виваженості та справедливості.

Також апеляційний суд погодився із висновком про відшкодування 100 000 грн витрат на професійну правничу допомогу, оскільки їх фактичне понесення було підтверджене договорами та платіжними документами, а такі витрати підлягають компенсації на підставі спеціального закону.

Таким чином, апеляційну скаргу Сумської обласної прокуратури апеляційний суд залишив без задоволення, а рішення Зарічного районного суду м. Суми — без змін.

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