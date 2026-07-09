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Более 5 лет под следствием и судом: апелляция подтвердила 600 тысяч грн компенсации мужчине после оправдания

18:10, 9 июля 2026
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Мужчина, более пяти лет привлекаемый к уголовной ответственности по делу о гибели работника, после оправдательного приговора добился компенсации морального вреда в размере 600 тысяч грн.
Более 5 лет под следствием и судом: апелляция подтвердила 600 тысяч грн компенсации мужчине после оправдания
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Сумской апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу Сумской областной прокуратуры на решение Заречного районного суда г. Сумы по делу по иску гражданина к государству Украина о возмещении морального вреда и расходов на профессиональную правовую помощь, причиненных незаконным уголовным преследованием.

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Мужчина более пяти лет находился под следствием и судом из-за безосновательного обвинения в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что, по версии следствия, повлекло гибель человека. После вступления в законную силу оправдательного приговора он обратился в суд с иском о возмещении морального вреда и компенсации расходов на профессиональную правовую помощь.

Суть дела

Как установил суд, истец является физическим лицом-предпринимателем, который много лет занимался кровельными и ремонтными работами, в частности выполнял работы на объектах коммунальной собственности. В 2017 году во время капитального ремонта мягкой кровли одной из сумских больниц произошел несчастный случай: наемный работник предпринимателя, выполняя работы на крыше, упал с высоты и погиб.

Истцу было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины). После завершения досудебного расследования обвинительный акт был направлен в суд. В сентябре 2020 года Заречный районный суд г. Сумы оправдал обвиняемого из-за недоказанности наличия в его действиях состава уголовного правонарушения. В октябре 2023 года Сумской апелляционный суд оставил оправдательный приговор без изменений. В целом мужчина находился под следствием и судом более пяти лет.

В октябре 2024 года он обратился в Заречный районный суд г. Сумы с иском к государству Украина в лице Сумской областной прокуратуры, Государственной казначейской службы Украины о возмещении морального вреда, причиненного вследствие незаконного привлечения к уголовной ответственности. Он просил возместить моральный вред, причиненный незаконным уголовным преследованием, а также компенсировать расходы на оплату услуг адвоката. Суд первой инстанции удовлетворил иск и определил размер морального вреда в 600 000 грн, а также взыскал 100 000 грн расходов на правовую помощь.

С таким решением не согласилась Сумская областная прокуратура и подала в Сумской апелляционный суд жалобу, в которой просила уменьшить размер возмещения морального вреда до 99 200 грн, считая его завышенным, а также отказать во взыскании всей суммы расходов на правовую помощь.

Что решил апелляционный суд

Коллегия судей Сумского апелляционного суда согласилась с выводами суда первой инстанции. Суд отметил, что лицо находилось под следствием и судом более пяти лет, а гарантированный законом минимальный размер компенсации морального вреда в этом деле составлял 496 000 грн. Учитывая продолжительность уголовного преследования, характер причиненных моральных страданий, негативное влияние на деловую репутацию истца и другие установленные обстоятельства, определенный судом размер возмещения в 600 000 грн соответствует принципам разумности, взвешенности и справедливости.

Также апелляционный суд согласился с выводом о возмещении 100 000 грн расходов на профессиональную правовую помощь, поскольку их фактическое понесение было подтверждено договорами и платежными документами, а такие расходы подлежат компенсации на основании специального закона.

Таким образом, апелляционную жалобу Сумской областной прокуратуры апелляционный суд оставил без удовлетворения, а решение Заречного районного суда г. Сумы — без изменений.

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