Довідка від психіатра за 7000 доларів: у Житомирі суд виніс вирок двом чоловікам за спробу організувати виїзд за кордон

Психіатричний висновок, 7000 доларів та виключення з військового обліку: суд розглянув справу про спробу незаконного виїзду під час мобілізації.

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Корольовський районний суд міста Житомира затвердив угоди про визнання винуватості з двома чоловіками у кримінальному провадженні щодо сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України.

Суд визнав їх винними за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів.

Із застосуванням ст. 69 КК України суд призначив кожному з обвинувачених покарання у вигляді штрафу 446 760 грн із позбавленням права протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також на підприємствах, установах та організаціях державної чи комунальної форми власності. Конфіскацію майна суд не застосовував.

Як встановив суд, двоє чоловіків разом з іншою особою, матеріали щодо якої розглядаються в окремому кримінальному провадженні, за грошову винагороду сприяли оформленню документів, які мали надати військовозобов’язаному можливість перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану.

Обставини справи

Суд встановив, що у 2025 році, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, двоє обвинувачених за попередньою змовою з іншою особою вирішили сприяти незаконному переправленню громадянина України через державний кордон.

За матеріалами кримінального провадження, особа, залучена до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, звернулася до учасників провадження щодо можливості отримання документів, які дозволили б оформити непридатність до військової служби та надалі перетнути кордон України.

28 серпня 2025 року під час зустрічі у Житомирі один із учасників провадження повідомив цій особі про необхідність надати документи для оформлення непридатності до військової служби шляхом виключення з військового обліку у зв’язку з хворобою.

Також йому повідомили про необхідність передачі 7000 доларів США за сприяння в усуненні перешкод для незаконного переправлення через державний кордон України.

У вересні 2025 року, відповідно до встановлених судом обставин, учасники провадження отримували від громадянина копії особистих документів, зокрема паспорта, ідентифікаційного коду, витягу з мобільного застосунку Міністерства оборони України «Резерв+» та фотокартки.

Крім цього, за матеріалами справи 296/2427/26, були здійснені дії щодо організації перебування громадянина у медичному закладі з метою отримання лікарського висновку про психіатричні розлади. Цей документ у подальшому мав бути використаний під час проходження військово-лікарської комісії для оформлення непридатності до військової служби та виключення з військового обліку.

У вересні 2025 року один із обвинувачених отримував частини грошових коштів, які, за даними вироку, передавалися за подальше виготовлення медичних документів, необхідних для оформлення непридатності до військової служби.

2 жовтня 2025 року під час зустрічі у Житомирі особа, залучена до конфіденційного співробітництва, передала одному з обвинувачених імітаційні грошові кошти у сумі, еквівалентній 3000 доларів США.

Після цього правоохоронці затримали одного з обвинувачених та іншу особу у порядку ст. 208 КПК України.

Угоди про визнання винуватості

Під час судового розгляду двоє обвинувачених визнали свою винуватість та уклали з прокурором Житомирської обласної прокуратури угоди про визнання винуватості.

Суд встановив, що угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а обвинувачені розуміли свої права, наслідки укладення та затвердження угод, а також погодилися із запропонованим покаранням.

Під час призначення покарання суд врахував обставини, які його пом’якшують: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, вчинення кримінального правопорушення особами з інвалідністю, а також перерахування 1 млн грн на користь Збройних Сил України.

Обставин, які обтяжують покарання, суд не встановив.

Рішення суду

Корольовський районний суд міста Житомира затвердив угоди про визнання винуватості та визнав двох чоловіків винними за ч. 3 ст. 332 КК України.

Кожному з них призначено штраф у розмірі 446 760 грн із позбавленням права протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також на підприємствах, установах та організаціях державної чи комунальної форми власності.

Суд скасував запобіжний захід у вигляді застави після набрання вироком законної сили та постановив повернути заставодавцям внесені кошти — по 242 240 грн за кожного з обвинувачених.

Також суд вирішив питання щодо речових доказів та стягнув з одного з обвинувачених на користь держави 7131 грн 20 коп. витрат на проведення судових експертиз.

Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення у межах підстав, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України.

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