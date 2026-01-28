Платформи таксі, сертифікати водія, QR-коди, рейдові перевірки та штрафи: Мінрегіон пропонує реформу ринку послуг таксі

Мінрегіон розробив законопроект, який кардинально змінює правила гри для сервісів таксі, водіїв та цифрових платформ.

Міністерство розвитку громад та територій України спрямувало на погодження Державної регуляторної служби проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення».

Ним пропонується внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» в частині регулюванні перевезення пасажирів на таксі.

Згідно з ними автомобільний перевізник набуває право надавати послуги з перевезення пасажирів на таксі на підставі повідомлення про початок надання таких послуг, поданого центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

Автомобільний самозайнятий перевізник набуває право надавати особисті послуги з перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення на підставі сертифіката водія.

Сертифікат водія – це електронний документ у Єдиному комплексі інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті, який засвідчує відповідність водія таксі або легкового автомобіля, на якому виконуються перевезення пасажирів на замовлення, автомобільного самозайнятого перевізника, вимогам, встановленим законом, і надає автомобільному самозайнятому перевізнику право на надання особистих послуг з перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення.

Він видається на платній основі строком на 2 роки. Плата за видачу сертифікату становить один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день його видачі.

Водієм таксі та легкового автомобіля, на якому виконується перевезення пасажирів на замовлення зможе бути особа, яка:

досягла двадцяти років;

має посвідчення водія категорії "В", дійсне протягом більш ніж двох років;

пройшла щорічний медичний огляд та отримала довідку встановленого зразка;

не притягалася до відповідальності за порушення правил дорожнього руху більш ніж п’ять разів за рік, що передує отриманню сертифіката водія;

не має судимості за вчинення кримінального правопорушення, не знятої чи не погашеної в установленому законом порядку.

Одна з ключових новацій — обов’язкове використання платформ замовлення послуг перевезення. Самозайнятий перевізник зможе приймати замовлення виключно через цифрову платформу.

Під нею розуміють будь-яке програмне забезпечення, включаючи веб-сайт, його частину або додатки (у тому числі мобільні додатки), що доступне для користувачів та дозволяє автомобільним перевізникам та/або автомобільним самозайнятим перевізникам здійснювати комунікацію з іншими користувачами (замовниками послуг) для надання послуг (особистих послуг) з перевезення на таксі та/або легковим автомобілем на замовлення.

На території України заборонять функціонування платформ, що включені до Переліку заборонених платформ у сфері автомобільного транспорту.

До оператора платформи прирівнюється суб'єкт господарювання, що надає автомобільним перевізникам та/або автомобільним самозайнятим перевізникам диспетчерські послуги (зокрема, приймання замовлення від особи, яка замовляє послугу, уточнення в автомобільного перевізника часу, необхідного для здійснення перевезення, час подачі таксі особі, що замовляє послугу, передача замовлення автомобільному перевізнику) засобами дистанційного зв’язку (приймає замовлення за телефоном).

До платформи прирівнюється також один або сукупність номерів засобів дистанційного зв'язку (номерів телефонів, вебсайтів, мобільних застосунків та інших засобів зв'язку), які використовуються відповідним суб'єктом господарювання для надання диспетчерських послуг. Наданням доступу до платформи у такому випадку вважається надання автомобільному перевізнику та/або автомобільному самозайнятому перевізнику можливості приймати замовлення з використанням ним або диспетчером таких номерів засобів дистанційного зв’язку.

Оператор платформ зобов’язаний перевірити у момент підключення водія до платформи, наявність у водія, діючого договору страхування. У разі відсутності у водія діючого договору страхування оператор платформи зобов'язаний застрахувати відповідальність водія або припинити надання послуг такому водію.

Автомобільний перевізник може використовувати працю водіїв для надання послуг з перевезення на таксі виключно за умови оформлення трудових відносин. Укладення автомобільним перевізником цивільно-правових договорів з водіями таксі, що передбачають виконання ними перевезень пасажирів за плату, прямо чи опосередковано отриману від автомобільного перевізника, не допускається.

Послуги з перевезення на таксі надаються громадянам у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення, отримане, у тому числі, через платформу. Таксі під час виконання перевезення має бути обладнане (забезпечене) таксометром.

Пасажир повинен мати доступ до інформації про поїздку, зафіксовану таксометром. На таксі протягом усього часу, коли воно доступне для замовлення, а також під час перевезення має бути нанесене маркування за зразком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері автомобільного транспорту.

Маркування таксі наноситься за вибором автомобільного перевізника постійним способом (шляхом, зокрема, фарбування, поклейки) або тимчасовим способом (шляхом застосування легкозмінних елементів маркування, зокрема магнітних наліпок).

Автомобільний перевізник, може наносити маркування на таксі на власний розсуд, у тому числі на договірних засадах, у частині, що не охоплена зразком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері автомобільного транспорту.

У салоні та під лобовим склом таксі під час надання послуги з перевезення на таксі (під час поїздки) має розміщуватись унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код), за допомогою якого пасажир може отримати доступ до інформації про водія та таксі, внесеної до Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті,

Які штрафи встановлює законопроект

недотримання автомобільним перевізником вимог до маркування таксі –

штраф у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

надання оператором платформи автомобільному перевізнику (водію автомобільного перевізника, якому надається доступ до платформи) або автомобільному самозайнятому перевізнику, які не отримали права на надання послуг (особистих послуг) з перевезення на таксі та/або легковими автомобілями, можливості виконувати перевезення пасажирів з використанням платформи -

штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

надання автомобільному перевізнику (водію автомобільного перевізника, якому надається доступ до платформи) або автомобільному самозайнятому перевізнику можливості виконувати перевезення з використанням платформи без повідомлення, поданого у встановленому законом порядку оператором платформи та зареєстрованого повідомлення про автомобільного перевізника або автомобільного самозайнятого перевізника, яким надається доступ до платформи -

штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

незабезпечення оператором платформи відповідності платформи технічним вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері автомобільного транспорту, -

штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Що пропонується проєктом Закону

Удосконалити термінологію Закону України «Про автомобільний транспорт», зокрема: уточнити визначення терміну «автомобільний перевізник»; змінити підхід до визначення «автомобільного самозайнятого перевізника» як фізичної особи, не зареєстрованої як підприємець, що надає особисті послуги з перевезення легковим автомобілем на замовлення; запровадити визначення термінів «платформа», «оператор платформи», «особиста послуга з перевезення легковим автомобілем на замовлення», «міжнародні перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення»; уточнити визначення термінів «таксі», «таксометр», «перевезення на таксі», «перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення».

Розмежувати перевезення пасажирів на таксі або перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, визначивши особливості замовлення, організації та надання відповідних послуг, у тому числі з використанням платформ.

Визначити правовий статус автомобільного самозайнятого перевізника, який надає особисті послуги з перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення без використання найманої праці та виключно на підставі замовлень, отриманих через платформу.

Врегулювати діяльність платформ та операторів платформ, зокрема шляхом: визначення умов надання доступу до платформи; встановлення обов’язку операторів платформ працювати виключно з автомобільними перевізниками та автомобільними самозайнятими перевізниками, які мають право на надання відповідних послуг; встановлення обов’язків операторів платформ щодо страхування та надання інформації органам державного контролю.

Змінити підхід до державного регулювання доступу до ринку перевезень пасажирів, передбачивши: виключення з переліку ліцензованих видів діяльності внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі; набуття автомобільним перевізником права на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі на підставі повідомлення; набуття автомобільним самозайнятим перевізником права на надання особистих послуг з перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення на підставі сертифіката водія.

Запровадити інститут сертифіката водія, яким підтверджується відповідність водія вимогам Закону, а також визначити порядок видачі, строк дії, підстави для відмови та припинення дії такого сертифіката із застосуванням Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті.

Розширити повноваження органів державного нагляду і контролю, поширивши їх на автомобільних самозайнятих перевізників та операторів платформ, у тому числі шляхом: проведення планових, позапланових і рейдових перевірок; здійснення перевірок шляхом замовлення відповідних послуг; аналізу інформації, отриманої з відкритих джерел та інформаційних систем.

Запровадити використання електронних інформаційних інструментів, зокрема обов’язкове розміщення у салоні транспортного засобу унікального електронного ідентифікатора для доступу пасажира до інформації про водія та транспортний засіб.

Уточнити вимоги до страхування у сфері перевезень пасажирів, зокрема встановити обов’язки операторів платформ щодо перевірки наявності договорів страхування відповідальності та вжиття заходів у разі їх відсутності.

10. Уточнити повноваження органів місцевого самоврядування у частині організації перевезень пасажирів на таксі на території відповідних територіальних громад шляхом укладення договорів про організацію перевезень на таксі.

Навіщо законопроект потрібен

Необхідність прийняття закону пояснюють істотними змінами у сфері перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення, пов’язаними з розвитком цифрових платформ, поширенням самозайнятості водіїв та нових моделей надання транспортних послуг, які не врегульовані чинним законодавством.

Чинний Закон України «Про автомобільний транспорт» не забезпечує належного правового регулювання діяльності операторів платформ, не визначає правового статусу автомобільних самозайнятих перевізників з урахуванням фактичного стану такої діяльності, а також не встановлює сучасних та ефективних механізмів допуску до ринку, контролю та відповідальності у сфері перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення.

Відсутність чітких і прозорих правил призводить до поширення нелегальних перевезень, нерівних умов конкуренції між суб’єктами господарювання, зниження рівня безпеки пасажирів та ускладнення здійснення державного нагляду і контролю.

Крім того, застосування виключно ліцензійного підходу не відповідає сучасним тенденціям дерегуляції та цифровізації адміністративних процедур.

Запровадження у проєкті Закону повідомного принципу набуття права на надання послуг з перевезення на таксі, інституту сертифіката водія, визначення правового статусу платформ та автомобільних самозайнятих перевізників, а також використання Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті створює передумови для легалізації ринку, підвищення безпеки перевезень та ефективного державного контролю.

Ініціатор законопроекту вважає, що проблема, яка виникла внаслідок застарілого нормативного регулювання, не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки:

організація перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення, робота операторів цифрових платформ-замовлення таксі, не визначає правового статусу автомобільних самозайнятих перевізників з урахуванням фактичного стану такої діяльності, а також не встановлює сучасних та ефективних механізмів допуску до ринку, контролю та відповідальності у сфері перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення належить до виключної компетенції органів державної влади – як це передбачено вимогами Закону – до Міністерства розвитку громад та територій України та органів місцевого самоврядування;

учасники ринку не мають повноважень або інструментів самостійно змінити або вдосконалити порядок взаємодії з державними органами в частині організації перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення.

Точну кількість таких суб’єктів господарювання та громадян, що підпадають під дію регулювання законопроекту, визначити неможливо у зв’язку з тим, що сфера регулювання є частково новою (через присутність цифрових платформ, які надають інформаційно-диспетчерські послуги та послуги на замовлення), відсутність можливості фізично перевірити і ідентифікувати потенційних так званих нелегалів, які працюють без ліцензій на перевезення, а нові вимоги та правила, що будуть встановлені регуляторним актом, стосуватимуться широкої групи суб’єктів господарювання.

Поки що це — проєкт, який проходить регуляторне погодження. Але якщо його ухвалять без радикальних змін, український ринок таксі чекає повний перезапуск: з новими правилами, жорстким контролем і мінімумом «сірих зон».

Автор: Тарас Лученко

Автор: Тарас Лученко