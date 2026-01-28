Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин и территорий Украины направило на согласование в Государственную регуляторную службу проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями по заказу».

Им предлагается внесение изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» в части регулирования перевозок пассажиров на такси.

Согласно им автомобильный перевозчик приобретает право предоставлять услуги по перевозке пассажиров на такси на основании уведомления о начале предоставления таких услуг, поданного центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте.

Автомобильный самозанятый перевозчик приобретает право предоставлять личные услуги по перевозке пассажиров легковым автомобилем по заказу на основании сертификата водителя.

Сертификат водителя — это электронный документ в Едином комплексе информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте, который удостоверяет соответствие водителя такси или легкового автомобиля, на котором выполняются перевозки пассажиров по заказу, автомобильного самозанятого перевозчика требованиям, установленным законом, и предоставляет автомобильному самозанятому перевозчику право на предоставление личных услуг по перевозке пассажиров легковым автомобилем по заказу.

Он выдается на платной основе сроком на 2 года. Плата за выдачу сертификата составляет один прожиточный минимум, исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, действующего на день его выдачи.

Водителем такси и легкового автомобиля, на котором выполняется перевозка пассажиров по заказу, сможет быть лицо, которое:

достигло двадцати лет;

имеет водительское удостоверение категории «B», действительное более двух лет;

прошло ежегодный медицинский осмотр и получило справку установленного образца;

не привлекалось к ответственности за нарушение правил дорожного движения более пяти раз в течение года, предшествующего получению сертификата водителя;

не имеет судимости за совершение уголовного правонарушения, не снятой или не погашенной в установленном законом порядке.

Одна из ключевых новаций — обязательное использование платформ заказа услуг перевозки. Самозанятый перевозчик сможет принимать заказы исключительно через цифровую платформу.

Под ней понимается любое программное обеспечение, включая веб-сайт, его часть или приложения (в том числе мобильные приложения), доступное для пользователей и позволяющее автомобильным перевозчикам и/или автомобильным самозанятым перевозчикам осуществлять коммуникацию с другими пользователями (заказчиками услуг) для предоставления услуг (личных услуг) по перевозке на такси и/или легковым автомобилем по заказу.

На территории Украины будет запрещено функционирование платформ, включенных в Перечень запрещенных платформ в сфере автомобильного транспорта.

К оператору платформы приравнивается субъект хозяйствования, предоставляющий автомобильным перевозчикам и/или автомобильным самозанятым перевозчикам диспетчерские услуги (в частности, прием заказа от лица, заказывающего услугу, уточнение у автомобильного перевозчика времени, необходимого для осуществления перевозки, времени подачи такси лицу, заказывающему услугу, передача заказа автомобильному перевозчику) средствами дистанционной связи (принимает заказы по телефону).

К платформе также приравнивается один или совокупность номеров средств дистанционной связи (номеров телефонов, веб-сайтов, мобильных приложений и других средств связи), которые используются соответствующим субъектом хозяйствования для предоставления диспетчерских услуг. Предоставлением доступа к платформе в таком случае считается предоставление автомобильному перевозчику и/или автомобильному самозанятому перевозчику возможности принимать заказы с использованием им или диспетчером таких номеров средств дистанционной связи.

Оператор платформ обязан проверить в момент подключения водителя к платформе наличие у водителя действующего договора страхования. В случае отсутствия у водителя действующего договора страхования оператор платформы обязан застраховать ответственность водителя или прекратить предоставление услуг такому водителю.

Автомобильный перевозчик может использовать труд водителей для предоставления услуг по перевозке на такси исключительно при условии оформления трудовых отношений. Заключение автомобильным перевозчиком гражданско-правовых договоров с водителями такси, предусматривающих выполнение ими перевозок пассажиров за плату, прямо или косвенно полученную от автомобильного перевозчика, не допускается.

Услуги по перевозке на такси предоставляются гражданам в порядке очереди на стоянках такси и на пути следования, а также по заказу, полученному, в том числе, через платформу. Такси во время выполнения перевозки должно быть оборудовано (обеспечено) таксометром.

Пассажир должен иметь доступ к информации о поездке, зафиксированной таксометром. На такси в течение всего времени, когда оно доступно для заказа, а также во время перевозки должно быть нанесено маркирование по образцу, установленному центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере автомобильного транспорта.

Маркирование такси наносится по выбору автомобильного перевозчика постоянным способом (путем, в частности, окрашивания, оклейки) или временным способом (путем применения легко снимаемых элементов маркировки, в частности магнитных наклеек).

Автомобильный перевозчик может наносить маркировкуна такси по собственному усмотрению, в том числе на договорных началах, в части, не охваченной образцом, утвержденным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере автомобильного транспорта.

В салоне и под лобовым стеклом такси во время предоставления услуги по перевозке на такси (во время поездки) должен размещаться уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), с помощью которого пассажир может получить доступ к информации о водителе и такси, внесенной в Единый комплекс информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте.

Какие штрафы устанавливает законопроект

Несоблюдение автомобильным перевозчиком требований к маркировке такси —

штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан;

Предоставление оператором платформы автомобильному перевозчику (водителю автомобильного перевозчика, которому предоставляется доступ к платформе) или автомобильному самозанятому перевозчику, которые не получили право на предоставление услуг (личных услуг) по перевозке на такси и/или легковыми автомобилями, возможности выполнять перевозки пассажиров с использованием платформы —

штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;

Предоставление автомобильному перевозчику (водителю автомобильного перевозчика, которому предоставляется доступ к платформе) или автомобильному самозанятому перевозчику возможности выполнять перевозки с использованием платформы без уведомления, поданного в установленном законом порядке оператором платформы, и зарегистрированного уведомления об автомобильном перевозчике или автомобильном самозанятом перевозчике, которому предоставляется доступ к платформе —

штраф в размере тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;

Необеспечение оператором платформы соответствия платформы техническим требованиям, определенным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере автомобильного транспорта, —

штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что предлагается проектом Закона

Усовершенствовать терминологию Закона Украины «Об автомобильном транспорте», в частности: уточнить определение термина «автомобильный перевозчик»; изменить подход к определению «автомобильного самозанятого перевозчика» как физического лица, не зарегистрированного в качестве предпринимателя, предоставляющего личные услуги по перевозке легковым автомобилем по заказу; ввести определения терминов «платформа», «оператор платформы», «личная услуга по перевозке легковым автомобилем по заказу», «международные перевозки пассажиров легковым автомобилем по заказу»; уточнить определения терминов «такси», «таксометр», «перевозка на такси», «перевозка пассажиров легковым автомобилем по заказу».



Разграничить перевозки пассажиров на такси и перевозки пассажиров легковыми автомобилями по заказу, определив особенности заказа, организации и предоставления соответствующих услуг, в том числе с использованием платформ.



Определить правовой статус автомобильного самозанятого перевозчика, который предоставляет личные услуги по перевозке пассажиров легковым автомобилем по заказу без использования наемного труда и исключительно на основании заказов, полученных через платформу.



Урегулировать деятельность платформ и операторов платформ, в частности путем: определения условий предоставления доступа к платформе; установления обязанности операторов платформ работать исключительно с автомобильными перевозчиками и автомобильными самозанятыми перевозчиками, имеющими право на предоставление соответствующих услуг; установления обязанностей операторов платформ по страхованию и предоставлению информации органам государственного контроля.



Изменить подход к государственному регулированию доступа к рынку перевозок пассажиров, предусмотрев: исключение из перечня лицензируемых видов деятельности внутренних и международных перевозок пассажиров на такси; приобретение автомобильным перевозчиком права на предоставление услуг по перевозке пассажиров на такси на основании уведомления; приобретение автомобильным самозанятым перевозчиком права на предоставление личных услуг по перевозке пассажиров легковым автомобилем по заказу на основании сертификата водителя.



Ввести институт сертификата водителя, которым подтверждается соответствие водителя требованиям Закона, а также определить порядок выдачи, срок действия, основания для отказа и прекращения действия такого сертификата с применением Единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте.



Расширить полномочия органов государственного надзора и контроля, распространив их на автомобильных самозанятых перевозчиков и операторов платформ, в том числе путем: проведения плановых, внеплановых и рейдовых проверок; осуществления проверок путем заказа соответствующих услуг; анализа информации, полученной из открытых источников и информационных систем.



Ввести использование электронных информационных инструментов, в частности обязательное размещение в салоне транспортного средства уникального электронного идентификатора для доступа пассажира к информации о водителе и транспортном средстве.



Уточнить требования к страхованию в сфере перевозок пассажиров, в частности установить обязанности операторов платформ по проверке наличия договоров страхования ответственности и принятию мер в случае их отсутствия.



Уточнить полномочия органов местного самоуправления в части организации перевозок пассажиров на такси на территории соответствующих территориальных общин путем заключения договоров об организации перевозок на такси.



Зачем нужен законопроект

Необходимость принятия закона объясняется существенными изменениями в сфере перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями по заказу, связанными с развитием цифровых платформ, распространением самозанятости водителей и новых моделей предоставления транспортных услуг, которые не урегулированы действующим законодательством.

Действующий Закон Украины «Об автомобильном транспорте» не обеспечивает надлежащего правового регулирования деятельности операторов платформ, не определяет правовой статус автомобильных самозанятых перевозчиков с учетом фактического состояния такой деятельности, а также не устанавливает современные и эффективные механизмы допуска к рынку, контроля и ответственности в сфере перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями по заказу.

Отсутствие четких и прозрачных правил приводит к распространению нелегальных перевозок, неравным условиям конкуренции между субъектами хозяйствования, снижению уровня безопасности пассажиров и усложнению осуществления государственного надзора и контроля.

Кроме того, применение исключительно лицензионного подхода не соответствует современным тенденциям дерегуляции и цифровизации административных процедур.

Введение в проекте Закона уведомительного принципа приобретения права на предоставление услуг по перевозке на такси, института сертификата водителя, определения правового статуса платформ и автомобильных самозанятых перевозчиков, а также использование Единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте создает предпосылки для легализации рынка, повышения безопасности перевозок и эффективного государственного контроля.

Инициатор законопроекта считает, что проблема, возникшая вследствие устаревшего нормативного регулирования, не может быть решена с помощью рыночных механизмов, поскольку:

организация перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями по заказу, работа операторов цифровых платформ заказа такси, определение правового статуса автомобильных самозанятых перевозчиков с учетом фактического состояния такой деятельности, а также установление современных и эффективных механизмов допуска к рынку, контроля и ответственности в сфере перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями по заказу относятся к исключительной компетенции органов государственной власти — как это предусмотрено требованиями Закона — Министерства развития общин и территорий Украины и органов местного самоуправления;

участники рынка не имеют полномочий или инструментов самостоятельно изменить или усовершенствовать порядок взаимодействия с государственными органами в части организации перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями по заказу.

Точное количество таких субъектов хозяйствования и граждан, подпадающих под действие регулирования законопроекта, определить невозможно в связи с тем, что сфера регулирования является частично новой (из-за присутствия цифровых платформ, предоставляющих информационно-диспетчерские услуги и услуги по заказу), отсутствия возможности физически проверить и идентифицировать потенциальных так называемых нелегалов, работающих без лицензий на перевозки, а новые требования и правила, которые будут установлены регуляторным актом, будут касаться широкой группы субъектов хозяйствования.

Пока это — проект, проходящий регуляторное согласование. Но если его примут без радикальных изменений, украинский рынок такси ожидает полный перезапуск: с новыми правилами, жестким контролем и минимумом «серых зон».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.