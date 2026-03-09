В Киеве задержали военнослужащего, который за 10000 долларов обещал снятие с розыска

Делец сообщил «клиенту», что может организовать исключение статуса «Розшук» из базы «Оберіг».

В Киеве правоохранители разоблачили военнослужащего, причастного к коррупционной схеме. Об этом сообщила столичная полиция.

Подозреваемый, сотрудничая с должностными лицами ТЦК и СП, сообщил «клиенту», что может организовать исключение статуса «Розшук» из базы «Оберіг», чтобы тот смог избежать призыва во время мобилизации. Свои услуги он оценил в 10 000 долларов, которые заказчик должен был передать во время встречи.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигуранта и задержали его.

Следователи сообщили дельцу о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Продолжается досудебное расследование. Принимаются меры для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы, в частности должностных лиц ТЦК и СП.

