  1. В Украине

В Киеве задержали военнослужащего, который за 10000 долларов обещал снятие с розыска

23:30, 9 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Делец сообщил «клиенту», что может организовать исключение статуса «Розшук» из базы «Оберіг».
В Киеве задержали военнослужащего, который за 10000 долларов обещал снятие с розыска
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители разоблачили военнослужащего, причастного к коррупционной схеме. Об этом сообщила столичная полиция.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Подозреваемый, сотрудничая с должностными лицами ТЦК и СП, сообщил «клиенту», что может организовать исключение статуса «Розшук» из базы «Оберіг», чтобы тот смог избежать призыва во время мобилизации. Свои услуги он оценил в 10 000 долларов, которые заказчик должен был передать во время встречи.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигуранта и задержали его.

Следователи сообщили дельцу о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Продолжается досудебное расследование. Принимаются меры для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы, в частности должностных лиц ТЦК и СП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

ВС оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьей однополой пары

Верховный Суд оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьёй двух мужчин, подчеркнув, что это не означает легализацию однополого брака.

Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]