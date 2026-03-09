Названы лауреаты Шевченковской премии-2026: кто и за что получил награду
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении высшей государственной творческой награды — Национальной премии имени Тараса Шевченко.
Имена лауреатов в номинациях «Проза», «Поэзия», «Публицистика и журналистика», «Музыкальное искусство», «Визуальное искусство», «Киноискусство» и других объявил Комитет премии во время торжественной церемонии 9 марта.
В этом году победителей в категории «Поэзия» не определили. Зато в номинации «Проза» отметили сразу двух авторов — Павла Белянского и Юрия Щербака.
В 2026 году размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 484 тысячи 480 гривен.
Лауреаты Национальной премии Шевченко
Проза
Белянский Павел — роман «Биться нельзя отступить»;
Щербак Юрий — книга итогов и пророчеств «Мёртвая память. Голоса и крики».
Литературоведение и искусствоведение
Тримбач Сергей — книга «Иван Миколайчук. Мистерии судьбы».
Публицистика и журналистика
Криштопа Олег — документальный роман «Радио “Афродита”».
Музыкальное искусство
Пирожок Марьян, Драчук Александр, Турканик Маркиян (исполнители группы «Пиріг і Батіг») — музыкальный альбом «Замордованные. Первый перезвон»;
Скрипник Алексей (композитор) — хоровой концерт «Катарсис» для смешанного хора a cappella на канонические тексты, Симфония №3 «Галина» для скрипки и симфонического оркестра.
Концертно-исполнительское искусство
Ткач Юлия (дирижёр, художественный руководитель Академического хора им. П. Майбороды Украинского радио) — медиапроект «За шаг до Победы», художественные циклы «Фигуры», «Встреча эпох», концертные программы и фондовые записи 2020–2025 годов.
Театральное искусство
Дмитриева Оксана (режиссёр) — спектакли:
«Вертеп», «Жираф Монс» Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева;
«Буря» Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой;
«Медея» Ивано-Франковского национального академического театра имени Ивана Франко.
Киноискусство
Остриков Павел (автор сценария, режиссёр) — фильм «Ты — Космос».
Визуальные искусства
Билык Назар — «Мемориал украинским разведчикам», серии скульптур «Возмущённое пространство», «Сплав».
Фотоискусство
Гром Елена — фотопроект «Украденная весна».
Декоративно-прикладное искусство
Мациeвский Игорь (мастер художественного стекла) — художественный проект «Рождённые в огне» (серия художественных работ из украинского стекла).
Дизайн
Корниенко Владислав, Павелец Илья, Грабко Иван — культурно-художественное публичное пространство Национального цирка Украины «ММ»;
Стасенко Владимир — проект «ЧЕЛОВЕК. Идентификация войной».
Творческое кураторство культурно-художественных проектов
Сахарук Валерий (куратор) — культурно-художественный проект «30×30. Современное украинское искусство».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.