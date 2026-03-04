  1. Видео
В Украине будут штрафовать родителей школьников за то, что ребенок прогуливает школу без уважительных причин, — Парфонова

20:01, 4 марта 2026
В «Родители SOS» заявили об ответственности за невыполнение родительских обязанностей.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин принял изменения в порядок ведения учета детей дошкольного и школьного возраста. Соответствующее постановление №241 правительство утвердило 25 февраля 2026 года.

Как рассказала председатель общественной организации «Родители SOS» Алена Парфонова, в Украине за беспричинные пропуски занятий в школе родителям будут грозить штрафы. По ее словам, речь идет об административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Размер штрафа, по предварительным оценкам, может составить около 250 гривен.

В то же время она отметила, что такая сумма не является эффективным механизмом воздействия: для одних семей это не станет стимулом изменить ситуацию, другие заплатят штраф и продолжат игнорировать требования.

Парфонова подчеркнула, что вопрос требует урегулирования. В частности, должен быть определен четкий перечень уважительных причин для отсутствия ребенка в учебном заведении. В случае безосновательных прогулов будет предусмотрена ответственность.

Она добавила, что государство должно контролировать охват детей обучением, как это практикуется в других странах.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Закарпатье родителей будут штрафовать за прогулы их детей в школе.

