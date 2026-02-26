  1. В Украине

Кабмин усиливает контроль за прогулами: если ребенок не ходит в школу — информация будет поступать в полицию

21:35, 26 февраля 2026
Правительство усилило порядок учета детей и внедрило оперативный межведомственный обмен данными о непосещении обучения.
Кабмин утвердил изменения в порядок ведения учета детей дошкольного и школьного возраста. Соответствующее постановление №241 правительство утвердило 25 февраля 2026 года.

Документ вносит изменения в Порядок, утвержденный постановлением правительства от 13 сентября 2017 года №684, и предусматривает усиление контроля за учетом воспитанников учреждений дошкольного образования и учащихся учреждений общего среднего образования.

Инициатором изменений стало Управление ювенальной превенции Нацполиции.

По словам начальника управления Василия Богдана, обновления направлены на совершенствование механизмов взаимодействия между учреждениями образования, службами по делам детей и подразделениями Национальной полиции Украины.

Принятые изменения предусматривают более оперативный обмен информацией о детях, которые не охвачены обучением. Это позволит своевременно реагировать на такие случаи и принимать необходимые меры в рамках законодательства.

В частности, обновленный порядок предусматривает:

  • совершенствование алгоритмов передачи информации между учреждениями образования, органами управления образованием, службами по делам детей и подразделениями Национальной полиции Украины;
  • оперативное информирование о детях, которые не посещают учреждения образования или выбыли из обучения;
  • определение четких сроков обработки данных и передачи информации;
  • использование цифровых сервисов и автоматизированных информационных систем для быстрого реагирования;
  • усиление системного подхода к обеспечению права каждого ребенка на образование.

В Управлении ювенальной превенции подчеркивают: обновление порядка позволит ювенальным полицейским оперативнее получать необходимую информацию, эффективнее взаимодействовать с партнерами и своевременно реагировать на ситуации, когда ребенок выпадает из образовательного процесса. В центре изменений — безопасность детей, поддержка семей и гарантирование доступа к образованию для каждого ребенка.

