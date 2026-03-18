Центры рекрутинга ВСУ будут освобождены от ведения воинского учета

По данным Минобороны, оптимизация работы позволит избежать путаницы.

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект Министерства обороны, который оптимизирует работу центров рекрутинга Вооруженных Сил путем снятия с них функций персонального воинского учета граждан.

По данным Минобороны, цель документа — четко определить органы, ответственные за ведение воинского учета, и избежать дублирования функций.

Потребность в изменениях возникла после принятия в декабре 2025 года Закона №4720-ІХ, который наделил центры рекрутинга полномочиями вести воинский учет. На практике это оказалось сложным для реализации: базовые правила учета остались неизменными, что создавало риск путаницы, ошибок и неполноты данных о военнообязанных.

Снятие с центров рекрутинга функций военного учета позволит им сосредоточиться на основных задачах и повысит эффективность их работы в соответствии с назначением.

