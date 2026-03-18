Центры рекрутинга ВСУ будут освобождены от ведения воинского учета

21:57, 18 марта 2026
По данным Минобороны, оптимизация работы позволит избежать путаницы.
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект Министерства обороны, который оптимизирует работу центров рекрутинга Вооруженных Сил путем снятия с них функций персонального воинского учета граждан.

По данным Минобороны, цель документа — четко определить органы, ответственные за ведение воинского учета, и избежать дублирования функций.

Потребность в изменениях возникла после принятия в декабре 2025 года Закона №4720-ІХ, который наделил центры рекрутинга полномочиями вести воинский учет. На практике это оказалось сложным для реализации: базовые правила учета остались неизменными, что создавало риск путаницы, ошибок и неполноты данных о военнообязанных.

Снятие с центров рекрутинга функций военного учета позволит им сосредоточиться на основных задачах и повысит эффективность их работы в соответствии с назначением.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Искусственный интеллект, запросы в реестр и займы от родителей: профессиональный путь и имущественные тайны новых претендентов на должности в ВАКС

Шестнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

ХХ съезд судей 2026 утвердил новую редакцию Положения о Совете судей Украины

Цифровизация, новые антикоррупционные фильтры и жесткие правила кворума: ХХ съезд судей утвердил новое Положение о Совете судей.

Депутаты анонсировали финальную версию и второе чтение закона о кредитных историях

От идентификационного кода до серии свидетельства о смерти — состав кредитной истории расширяют до невиданных масштабов

Цифровые отпечатки, Jira и ChatGPT: практика Верховного Суда относительно пределов допустимости электронных доказательств

Мессенджеры и метаданные — новые инструменты доказывания в практике Верховного Суда.

США не смогли в полной мере проконтролировать $26 млрд помощи Украине — USAID

Аудит USAID выявил существенно ограниченную способность контролировать надлежащее получение и использование 26 млрд долларов прямой бюджетной поддержки правительства Украины.

