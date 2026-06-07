Производство фармингредиентов может стать пропуском для украинских лекарств в Европу: в Кабмине обозначили стратегию
Украинская фармацевтическая отрасль имеет шанс существенно укрепить свои позиции на европейском рынке благодаря развитию производства активных фармацевтических ингредиентов. Такое направление не только уменьшит зависимость от импортного сырья, но и будет способствовать созданию совместных производственных цепочек между Украиной и странами ЕС. В правительстве уверены, что это может стать одним из ключевых факторов интеграции украинских производителей в европейское фармацевтическое пространство.
Развитие производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Украине будет способствовать формированию надежных цепочек поставок и поможет украинским фармацевтическим компаниям выйти на рынок Евросоюза. Такую позицию высказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
По его словам, Украине необходимо уделять особое внимание развитию производства АФИ, поскольку это позволит выстроить единую производственную цепочку фармацевтической продукции с ЕС. Такой подход должен усилить сотрудничество между украинскими и европейскими производителями и сделать их более конкурентоспособными на мировом рынке.
Качка подчеркнул, что украинский фармацевтический рынок не представляет угрозы для европейских производителей. Напротив, привлечение украинских компаний к совместному производственному процессу может обеспечить ЕС дополнительные конкурентные преимущества на глобальном уровне.
Он также выразил уверенность, что украинские производители смогут воспользоваться возможностями, которые открывает евроинтеграция, и в среднесрочной перспективе стать надежными партнерами для европейского бизнеса. В результате может сформироваться объединенный европейско-украинский рынок фармацевтической продукции, на котором стороны будут работать как партнеры.
В то же время чиновник отметил, что опасения бизнеса относительно адаптации к правилам ЕС могут иметь положительный эффект для развития отрасли. По его мнению, государству важно оценивать, какие требования Европейского Союза действительно создают дополнительные расходы для предприятий, а какие стимулируют модернизацию производства и повышение его качества.
В частности, для фармацевтической отрасли требования ЕС относительно надлежащей производственной практики (GMP), внедрения 2D-кодирования и других регуляторных стандартов он рассматривает как инвестиции в развитие производства. Несмотря на дискуссии, которые продолжаются на рынке относительно отдельных нововведений, такие требования, по его убеждению, способствуют повышению конкурентоспособности предприятий.
Качка также подчеркнул, что не видит среди европейских норм и правил таких требований, которые могли бы поставить под угрозу бизнес-модели украинских фармацевтических производителей. Напротив, гармонизация со стандартами ЕС, по его мнению, открывает для отрасли дополнительные возможности для развития и интеграции в общий европейский рынок.
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