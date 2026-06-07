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Производство фармингредиентов может стать пропуском для украинских лекарств в Европу: в Кабмине обозначили стратегию

17:11, 7 июня 2026
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Собственное производство компонентов для лекарств откроет украинским компаниям новые возможности в Европе.
Производство фармингредиентов может стать пропуском для украинских лекарств в Европу: в Кабмине обозначили стратегию
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Украинская фармацевтическая отрасль имеет шанс существенно укрепить свои позиции на европейском рынке благодаря развитию производства активных фармацевтических ингредиентов. Такое направление не только уменьшит зависимость от импортного сырья, но и будет способствовать созданию совместных производственных цепочек между Украиной и странами ЕС. В правительстве уверены, что это может стать одним из ключевых факторов интеграции украинских производителей в европейское фармацевтическое пространство.

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Развитие производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Украине будет способствовать формированию надежных цепочек поставок и поможет украинским фармацевтическим компаниям выйти на рынок Евросоюза. Такую позицию высказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

По его словам, Украине необходимо уделять особое внимание развитию производства АФИ, поскольку это позволит выстроить единую производственную цепочку фармацевтической продукции с ЕС. Такой подход должен усилить сотрудничество между украинскими и европейскими производителями и сделать их более конкурентоспособными на мировом рынке.

Качка подчеркнул, что украинский фармацевтический рынок не представляет угрозы для европейских производителей. Напротив, привлечение украинских компаний к совместному производственному процессу может обеспечить ЕС дополнительные конкурентные преимущества на глобальном уровне.

Он также выразил уверенность, что украинские производители смогут воспользоваться возможностями, которые открывает евроинтеграция, и в среднесрочной перспективе стать надежными партнерами для европейского бизнеса. В результате может сформироваться объединенный европейско-украинский рынок фармацевтической продукции, на котором стороны будут работать как партнеры.

В то же время чиновник отметил, что опасения бизнеса относительно адаптации к правилам ЕС могут иметь положительный эффект для развития отрасли. По его мнению, государству важно оценивать, какие требования Европейского Союза действительно создают дополнительные расходы для предприятий, а какие стимулируют модернизацию производства и повышение его качества.

В частности, для фармацевтической отрасли требования ЕС относительно надлежащей производственной практики (GMP), внедрения 2D-кодирования и других регуляторных стандартов он рассматривает как инвестиции в развитие производства. Несмотря на дискуссии, которые продолжаются на рынке относительно отдельных нововведений, такие требования, по его убеждению, способствуют повышению конкурентоспособности предприятий.

Качка также подчеркнул, что не видит среди европейских норм и правил таких требований, которые могли бы поставить под угрозу бизнес-модели украинских фармацевтических производителей. Напротив, гармонизация со стандартами ЕС, по его мнению, открывает для отрасли дополнительные возможности для развития и интеграции в общий европейский рынок.

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правительство Кабинет Министров Украины лекарства

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