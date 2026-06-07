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Как Украина закупает вакцины от бешенства – Госпродпотребслужба опровергла фейки о «перепродаже вакцин»

23:00, 7 июня 2026
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В ведомстве заявили, что закупки ветеринарных иммунобиологических препаратов осуществляются через Prozorro.
Как Украина закупает вакцины от бешенства – Госпродпотребслужба опровергла фейки о «перепродаже вакцин»
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В связи с распространением отдельными общественными организациями и информационными ресурсами недостоверной информации о закупке вакцин против бешенства, Госпродпотребслужба предоставила разъяснения относительно этих процедур.

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В ведомстве подчеркнули, что бешенство остается одним из самых опасных инфекционных заболеваний, общих для животных и людей. После появления клинических признаков болезнь является смертельной. Именно поэтому профилактика бешенства имеет ключевое значение для защиты здоровья животных и людей, а также является частью выполнения международных обязательств Украины, в частности евроинтеграционных.

Закупки иммунобиологических ветеринарных препаратов осуществляются исключительно в соответствии с действующим законодательством через электронную систему публичных закупок Prozorro. Вся информация о таких закупках является открытой и доступной для контроля.

В Госпродпотребслужбе отметили, что в публикациях были смешаны два разных ветеринарных иммунобиологических препарата, которые имеют разное назначение и применяются для разных категорий животных.

Препарат «Рабигард» используется для пероральной иммунизации диких плотоядных животных, в частности лисиц и других естественных резервуаров вируса бешенства. В свою очередь, «Рабистар Ред» применяется для профилактической вакцинации домашних животных.

В ведомстве подчеркнули, что утверждения о якобы «перепродаже государственной вакцины населению» не соответствуют действительности.

Также в Госпродпотребслужбе заявили, что приведенные в отдельных материалах данные о стоимости препаратов являются некорректными. В частности, в 2026 году «Рабистар Ред» закупался по цене 25,80 грн за дозу, а не 43,95 грн, как отмечалось в распространенных публикациях.

Кроме того, сообщается, что в 2026 году часть препарата «Рабигард» была закуплена в рамках международной поддержки Европейского Союза. Также благодаря сотрудничеству Госпродпотребслужбы с международными партнерами и Всемирной организацией охраны здоровья животных (WOAH) Украина бесплатно получила еще 250 тысяч доз противобешенного иммунобиологического ветеринарного препарата.

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Госпродпотребслужба вакцина

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