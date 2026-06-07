Як Україна закуповує вакцини від сказу – Держпродспоживслужба спростувала фейки про «перепродаж вакцин»

У відомстві заявили, що закупівлі ветеринарних імунобіологічних препаратів проводяться через Prozorro.

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У зв’язку з поширенням окремими громадськими організаціями та інформаційними ресурсами недостовірної інформації щодо закупівлі вакцин проти сказу, Держпродспоживслужба надала роз’яснення щодо цих процедур.

У відомстві наголосили, що сказ залишається одним із найнебезпечніших інфекційних захворювань, спільних для тварин і людей. Після появи клінічних ознак хвороба є смертельною. Саме тому профілактика сказу має ключове значення для захисту здоров’я тварин і людей, а також є частиною виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема євроінтеграційних.

Закупівлі імунобіологічних ветеринарних препаратів здійснюються виключно відповідно до чинного законодавства через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Уся інформація про такі закупівлі є відкритою та доступною для контролю.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що у публікаціях було змішано два різні ветеринарні імунобіологічні препарати, які мають різне призначення та застосовуються для різних категорій тварин.

Препарат «Рабігард» використовується для пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин, зокрема лисиць та інших природних резервуарів вірусу сказу. Натомість «Рабістар Ред» застосовується для профілактичної вакцинації домашніх тварин.

У відомстві підкреслили, що твердження про нібито «перепродаж державної вакцини населенню» не відповідають дійсності.

Також у Держпродспоживслужбі заявили, що наведені в окремих матеріалах дані щодо вартості препаратів є некоректними. Зокрема, у 2026 році «Рабістар Ред» закуповувався за ціною 25,80 грн за дозу, а не 43,95 грн, як зазначалося в поширених публікаціях.

Крім того, повідомляється, що у 2026 році частина препарату «Рабігард» була закуплена в межах міжнародної підтримки Європейського Союзу. Також завдяки співпраці Держпродспоживслужби з міжнародними партнерами та Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин (WOAH) Україна безоплатно отримала ще 250 тисяч доз антирабічного імунобіологічного ветеринарного препарату.

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