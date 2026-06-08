Які документи необхідні для реєстрації смерті близької людини та отримання свідоцтва

Куди звертатися, які документи потрібно подати та що видають після державної реєстрації смерті.

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В умовах воєнного стану тисячі українських родин стикаються з необхідністю оформлення документів після втрати близької людини. Щоб спростити цей процес та забезпечити оперативне отримання свідоцтва про смерть, в Україні діє спеціальний порядок державної реєстрації смерті. Зокрема, громадяни можуть звертатися до будь-якого відділу ДРАЦС незалежно від місця проживання померлого чи місця настання смерті, а сама послуга надається безкоштовно та, як правило, в день звернення.

Під час воєнного стану в Україні застосовується принцип екстериторіальності. Це означає, що для державної реєстрації смерті можна звернутися до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від:

місця проживання померлого;

місця настання смерті;

місця виявлення тіла;

місця поховання.

Такий механізм дозволяє родичам швидше оформити необхідні документи, навіть якщо вони перебувають в іншому регіоні країни.

Хто проводить державну реєстрацію смерті

Державну реєстрацію смерті здійснюють:

відділи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС);

виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;

дипломатичні представництва та консульські установи України — якщо смерть настала за кордоном.

Реєстрація проводиться безкоштовно та в день звернення заявника.

Які документи є підставою для реєстрації смерті

Підставою для державної реєстрації смерті можуть бути:

лікарське свідоцтво про смерть (форма №106/о);

фельдшерська довідка про смерть (форма №106-1/о);

лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;

рішення суду про оголошення особи померлою або про встановлення факту смерті;

повідомлення архівних установ або Служби безпеки України щодо реабілітованих чи репресованих осіб;

повідомлення установ виконання покарань у разі смерті особи під час відбування покарання.

Які документи потрібно подати заявнику

Для проведення державної реєстрації смерті необхідно подати:

заяву про державну реєстрацію смерті;

паспорт заявника;

паспорт померлого (за наявності);

документ, що підтверджує факт смерті;

військово-облікові та пільгові документи померлого (за наявності).

Водночас відсутність паспорта померлого або військового квитка не може бути підставою для відмови у державній реєстрації смерті.

Особливості реєстрації на підставі рішення суду

Якщо підставою для державної реєстрації смерті є рішення суду, реєстрація проводиться виключно на підставі примірника судового рішення в електронній формі.

Такий документ надходить у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Додатково подавати паперову копію рішення заявнику не потрібно.

Реєстрація смерті іноземців: що передбачає закон

Державна реєстрація смерті іноземців та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах відповідно до законодавства України.

Паспортні документи померлого іноземця невідкладно надсилаються до Міністерства закордонних справ України або повертаються особі, яка супроводжує тіло померлого.

Крім того, про факт державної реєстрації смерті іноземця невідкладно повідомляють Міністерство закордонних справ України.

У які строки потрібно звернутися

Заяву про державну реєстрацію смерті необхідно подати:

не пізніше трьох днів із дня смерті або виявлення тіла;

не пізніше п'яти днів, якщо отримання лікарського свідоцтва чи фельдшерської довідки про смерть неможливе у встановлений триденний строк.

Які документи видають після реєстрації

Після завершення процедури заявник отримує:

свідоцтво про смерть;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян або довідку для отримання допомоги на поховання (якщо реєстрацію здійснював виконавчий орган місцевого самоврядування).

Попри складні умови воєнного часу, органи державної реєстрації актів цивільного стану продовжують надавати послуги громадянам та забезпечувати оформлення документів, необхідних для реалізації майнових, соціальних і спадкових прав після смерті людини.

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