  1. В Україні
  2. / Суспільство

Чи впливає дохід батьків при призначенні допомоги на проживання дітей-переселенців – пояснили в ПФУ

22:30, 7 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд оновив правила виплат для внутрішньо переміщених осіб та змінив умови призначення допомоги сім’ям з дітьми.
Чи впливає дохід батьків при призначенні допомоги на проживання дітей-переселенців – пояснили в ПФУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд вніс зміни до порядку надання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Одне з головних нововведень стосується сімей з дітьми: відтепер під час призначення виплат для дітей-переселенців дохід батьків не враховуватиметься. Про це повідомили в Управлінні субсидій, пільг та державних соціальних допомог Пенсійного фонду у Вінницькій області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас право на отримання допомоги й надалі визначатиметься з урахуванням майнового стану сім’ї. Під час розгляду заяв враховуватимуть наявність житла поза територіями бойових дій або тимчасової окупації, депозити та значні кошти на банківських рахунках, а також придбання нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів чи іншого дороговартісного майна.

Також змінилися строки призначення виплат. Якщо заява була подана до 1 червня 2026 року, допомогу призначать із 1 лютого 2026 року. Для громадян, які звертатимуться після цієї дати, виплати нараховуватимуться з місяця подання заяви.

У Пенсійному фонді окремо звернули увагу на необхідність повторного звернення сімей, які раніше втратили право на допомогу через перевищення встановленого рівня доходів.

Фахівці наголошують, що таким родинам необхідно подати нову заяву до органів Пенсійного фонду України для повторного розгляду права на призначення допомоги. Автоматичного поновлення виплат у таких випадках не передбачено.

Подати заяву на призначення допомоги можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через Центр надання адміністративних послуг або орган місцевого самоврядування, а також поштовим відправленням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти ВПО ПФУ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Суддів зобов’яжуть розкривати родинні зв’язки: Комітет ВРУ схвалив нові правила

Комітет з питань правової політики підтримав нові правила декларування доброчесності суддів, але питання — перевірку суддів Верховного Суду — відтермінував.

Верховний Суд підтвердив звільнення працівника, який 3 місяці не виходив на роботу через заблокований акаунт

Верховний Суд перевірив звільнення за прогул і підтвердив: відсутність на роботі три місяці без доказів поважних причин є підставою для розірвання трудового договору.

Бронювання працівників: як підприємству розрахувати квоту і не втратити статус критичного

Помилка у розрахунку загальної кількості військовозобов’язаних може коштувати підприємству статусу критичності.

Через зростання ДТП правила для електросамокатів змінюють: керувати дозволять із 16 років

Пропонується запровадити вікові обмеження для користувачів електросамокатів — зокрема, керувати ними дозволять лише з 16 років.

Військових хочуть залучити до написання законів у Верховній Раді: нардепам можуть дати до двох радників-офіцерів

Новий законопроєкт пропонує дозволити окремим народним депутатам залучати до двох військовослужбовців як військових радників для роботи над законодавчими ініціативами у сфері національної безпеки та оборони.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]