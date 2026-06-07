Чи впливає дохід батьків при призначенні допомоги на проживання дітей-переселенців – пояснили в ПФУ

Уряд оновив правила виплат для внутрішньо переміщених осіб та змінив умови призначення допомоги сім’ям з дітьми.

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Уряд вніс зміни до порядку надання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Одне з головних нововведень стосується сімей з дітьми: відтепер під час призначення виплат для дітей-переселенців дохід батьків не враховуватиметься. Про це повідомили в Управлінні субсидій, пільг та державних соціальних допомог Пенсійного фонду у Вінницькій області.

Водночас право на отримання допомоги й надалі визначатиметься з урахуванням майнового стану сім’ї. Під час розгляду заяв враховуватимуть наявність житла поза територіями бойових дій або тимчасової окупації, депозити та значні кошти на банківських рахунках, а також придбання нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів чи іншого дороговартісного майна.

Також змінилися строки призначення виплат. Якщо заява була подана до 1 червня 2026 року, допомогу призначать із 1 лютого 2026 року. Для громадян, які звертатимуться після цієї дати, виплати нараховуватимуться з місяця подання заяви.

У Пенсійному фонді окремо звернули увагу на необхідність повторного звернення сімей, які раніше втратили право на допомогу через перевищення встановленого рівня доходів.

Фахівці наголошують, що таким родинам необхідно подати нову заяву до органів Пенсійного фонду України для повторного розгляду права на призначення допомоги. Автоматичного поновлення виплат у таких випадках не передбачено.

Подати заяву на призначення допомоги можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через Центр надання адміністративних послуг або орган місцевого самоврядування, а також поштовим відправленням.

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