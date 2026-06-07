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З Польщі в Україну намагалися ввезти 120 шкурок песця на 400 тисяч гривень

22:00, 7 червня 2026
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У пункті пропуску «Грушів» прикордонники та митники вилучили 120 шкурок песця, які намагалися ввезти в Україну без декларування.
З Польщі в Україну намагалися ввезти 120 шкурок песця на 400 тисяч гривень
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У пункті пропуску «Грушів» на Львівщині прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з митниками припинили спробу незаконного ввезення в Україну партії елітного хутра. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Завдяки попередньо отриманій інформації від оперативних співробітників ДПСУ правоохоронці звернули увагу на рейсовий автобус, який виконував маршрут «Варшава — Івано-Франківськ».

Під час ретельного огляду багажного відсіку серед особистих речей пасажирів було виявлено прихований вантаж — 120 шкурок песця.

За словами 65-річного водія автобуса, хутро він отримав у Польщі як звичайну посилку та мав передати його в Івано-Франківську.

Незадекларований товар, ринкова вартість якого становить майже 400 тисяч гривень, вилучили та передали на склад митниці.

Стосовно водія будуть вжиті передбачені законом заходи за порушення митних правил.

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Польща Україна контрабанда Державна прикордонна служба кордон

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