Из Польши в Украину пытались ввезти 120 шкур песца на сумму 400 тысяч гривен

В пункте пропуска «Грушев» пограничники и таможенники изъяли 120 шкур песца, которые пытались ввезти в Украину без декларирования.

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В пункте пропуска «Грушев» на Львовщине пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного ввоза в Украину партии элитного меха. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Благодаря предварительно полученной информации от оперативных сотрудников ГПСУ правоохранители обратили внимание на рейсовый автобус, который выполнял маршрут «Варшава — Ивано-Франковск».

Во время тщательного досмотра багажного отсека среди личных вещей пассажиров был обнаружен скрытый груз — 120 шкурок песца.

По словам 65-летнего водителя автобуса, мех он получил в Польше как обычную посылку и должен был передать его в Ивано-Франковске.

Незадекларированный товар, рыночная стоимость которого составляет почти 400 тысяч гривен, изъяли и передали на склад таможни.

В отношении водителя будут приняты предусмотренные законом меры за нарушение таможенных правил.

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