Как правильно одалживать деньги: основные правила оформления долговой расписки

Какие данные обязательно нужно указать в долговой расписке, нужен ли нотариус и что делать, если долг не вернули.

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Заем денег между друзьями, знакомыми или родственниками часто основывается на доверии. Однако даже при хороших отношениях могут возникнуть споры относительно суммы, сроков возврата или самого факта передачи денежных средств. В таких случаях долговая расписка помогает четко зафиксировать договоренности между сторонами и избежать недоразумений. Документ подтверждает получение денег, определяет условия их возврата и может стать важным доказательством в случае возникновения спора.

Долговая расписка: зачем нужен документ

Если вы одалживаете деньги, долговая расписка является одним из лучших способов письменно зафиксировать договоренности и повысить вероятность возврата средств.

Она полезна для обеих сторон. Для заимодавца документ подтверждает факт передачи денег и условия их возврата. Для заемщика расписка также является защитой в случае, если после возврата долга или во время выполнения договоренностей возникнут дополнительные требования.

Какие данные обязательно нужно указать в долговой расписке

Расписка оформляется в письменной форме — от руки или в печатном виде.

В документе необходимо указать:

дату и место составления;

фамилию, имя и отчество сторон;

паспортные данные и адреса проживания заемщика и заимодавца;

сумму долга цифрами и прописью;

срок и способ возврата денежных средств;

условия передачи денег;

возможные санкции за нарушение сроков возврата;

подписи сторон.

Например, в расписке можно указать: «Обязуюсь вернуть долг в полном объеме до 25 января 2027 года наличными».

Также стоит зафиксировать факт передачи денежных средств: «Деньги получил в полном объеме в момент подписания данной расписки».

По желанию сторон можно предусмотреть ответственность за просрочку возврата долга: «В случае просрочки возврата долга обязуюсь уплатить пеню в размере 1% от суммы долга за каждый день просрочки».

На что обратить внимание перед подписанием расписки

Перед подписанием документа следует внимательно проверить все указанные данные.

Особое внимание стоит уделить правильности персональных данных сторон, сумме долга и срокам его возврата.

В расписке не должно быть исправлений, зачеркиваний или непонятных формулировок, которые могут вызвать различное толкование содержания документа.

Нужно ли удостоверять долговую расписку у нотариуса

Удостоверение долговой расписки у нотариуса не является обязательным.

Документ, подписанный сторонами в простой письменной форме, имеет юридическую силу.

Если сумма займа является значительной, стороны могут пригласить свидетелей. При необходимости они смогут подтвердить факт передачи денег и составления расписки.

Где хранится долговая расписка

Обычно до момента полного возврата денежных средств расписка хранится у заимодавца.

После погашения долга документ передают заемщику либо стороны могут договориться о его уничтожении.

Также расписку можно сразу оформить в двух экземплярах — по одному для каждой из сторон.

Что делать, если долг не вернули

Если заемщик не вернул денежные средства в установленный срок, заимодавец имеет право обратиться в суд.

Для этого предусмотрено три года с даты возврата долга, указанной в расписке.

Поэтому важно не только правильно оформить документ, но и хранить его до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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