Як правильно позичати гроші: основні правила оформлення боргової розписки

Які дані обов’язково потрібно вказати у борговій розписці, чи потрібен нотаріус та що робити, якщо борг не повернули.

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Позика грошей між друзями, знайомими чи родичами часто ґрунтується на довірі. Однак навіть за хороших стосунків можуть виникнути суперечки щодо суми, строків повернення або самого факту передачі коштів. У таких випадках боргова розписка допомагає чітко зафіксувати домовленості між сторонами та уникнути непорозумінь. Документ підтверджує отримання грошей, визначає умови їх повернення та може стати важливим доказом у разі виникнення спору.

Боргова розписка: навіщо потрібен документ

Якщо ви позичаєте гроші, боргова розписка є одним із найкращих способів письмово зафіксувати домовленості та підвищити ймовірність повернення коштів.

Вона корисна для обох сторін. Для позикодавця документ підтверджує факт передачі грошей та умови їх повернення. Для позичальника розписка також є захистом у випадку, якщо після повернення боргу або під час виконання домовленостей виникнуть додаткові вимоги.

Які дані обов’язково потрібно вказати у борговій розписці

Розписка оформлюється у письмовій формі — від руки або друкованим способом.

У документі необхідно зазначити:

дату та місце складання;

прізвище, ім’я та по батькові сторін;

паспортні дані та адреси проживання позичальника і позикодавця;

суму боргу цифрами та прописом;

строк і спосіб повернення коштів;

умови передачі грошей;

можливі санкції за порушення строків повернення;

підписи сторін.

Наприклад, у розписці можна зазначити: «Зобов’язуюсь повернути борг у повному обсязі до 25 січня 2027 року готівкою».

Також варто зафіксувати факт передачі коштів: «Гроші отримав у повному обсязі в момент підписання цієї розписки».

За бажанням сторін можна передбачити відповідальність за прострочення повернення боргу: «У разі прострочення повернення боргу зобов’язуюсь сплатити пеню у розмірі 1% від суми боргу за кожен день прострочення».

На що звернути увагу перед підписанням розписки

Перед підписанням документа слід уважно перевірити всі зазначені дані.

Особливу увагу варто приділити правильності персональних даних сторін, сумі боргу та строкам його повернення.

У розписці не повинно бути виправлень, закреслень або незрозумілих формулювань, які можуть викликати різне трактування змісту документа.

Чи потрібно посвідчувати боргову розписку у нотаріуса

Посвідчення боргової розписки у нотаріуса не є обов’язковим.

Документ, підписаний сторонами у простій письмовій формі, має юридичну силу.

Якщо сума позики є значною, сторони можуть запросити свідків. У разі потреби вони зможуть підтвердити факт передачі грошей та складання розписки.

Де зберігається боргова розписка

Зазвичай до моменту повного повернення коштів розписка зберігається у позикодавця.

Після погашення боргу документ передають позичальнику або сторони можуть домовитися про його знищення.

Також розписку можна одразу оформити у двох примірниках — по одному для кожної зі сторін.

Що робити, якщо борг не повернули

Якщо позичальник не повернув кошти у визначений строк, позикодавець має право звернутися до суду.

Для цього передбачено три роки з дати повернення боргу, зазначеної у розписці.

Тому важливо не лише правильно оформити документ, а й зберігати його до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

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