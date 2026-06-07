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Кредитні канікули для військових: хто може не сплачувати відсотки та штрафи за позиками

15:59, 7 червня 2026
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Мобілізовані, резервісти, окремі категорії військовослужбовців, а також їхні дружини та чоловіки мають право на звільнення від відсотків і штрафних санкцій за кредитами на час служби.
Кредитні канікули для військових: хто може не сплачувати відсотки та штрафи за позиками
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Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти можуть скористатися так званими кредитними канікулами — пільгою, яка передбачає звільнення від сплати відсотків, пені та штрафів за кредитами на період проходження служби. Таке право також поширюється на дружин і чоловіків захисників та захисниць. Про це нагадали в Рівненському обласному ТЦК та СП.

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На час служби банки та інші фінансові установи не мають права нараховувати цим категоріям громадян проценти за користування кредитом, а також застосовувати штрафні санкції чи пеню.

Водночас пільга не поширюється на кредити, оформлені для придбання житла, зокрема об’єктів незавершеного будівництва, автомобілів або окремого енергетичного обладнання — фотоелектричних модулів і вітрових електроустановок із гібридними інверторами, якщо відсотки за такими кредитами вже компенсуються державою або третіми особами.

Право на кредитні канікули залежить від виду військової служби. Для мобілізованих та резервістів пільга починає діяти з першого дня призову та зберігається до моменту звільнення зі служби. При цьому місце проходження служби значення не має — норма діє як для тих, хто перебуває на фронті, так і для тих, хто виконує обов’язки в тилу.

Для військовослужбовців за контрактом та інших категорій військових право на пільгу пов’язане з безпосередньою участю у захисті держави під час АТО, ООС або відсічі повномасштабній агресії після 24 лютого 2022 року. Якщо військовий хоча б один день брав участь у бойових діях або заходах із забезпечення оборони, він отримує право на списання відсотків і штрафів. Пільга починає діяти з першого дня такої участі та зберігається протягом усього подальшого періоду служби в умовах особливого періоду.

Якщо ж військовослужбовець-контрактник весь час проходив службу в тилу та не залучався до виконання бойових завдань або заходів із захисту держави, скористатися цією пільгою він не може. Також дія норми не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу у Збройних силах України.

Таке право передбачене пунктом 15 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Для припинення нарахування відсотків військовослужбовець або його дружина чи чоловік мають подати до банку відповідний пакет документів.

Для мобілізованих та резервістів необхідні:

  • військовий квиток або посвідчення офіцера;
  • довідка за формою №5 про проходження служби;
  • витяг із наказу про призначення, якщо вид служби не зазначений у довідці;
  • свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік військовослужбовця.

Для військовослужбовців за контрактом та інших категорій необхідно подати:

  • військовий квиток або посвідчення офіцера;
  • довідку за формою №5;
  • витяг із наказу про призначення;
  • свідоцтво про шлюб для дружини або чоловіка.

Крім того, необхідний документ, який підтверджує участь у бойових діях або заходах із оборони держави. Це може бути:

  • довідка за формою №12 про участь у бойових діях;
  • або довідки, оформлені відповідно до додатків 1, 4 чи 6 до Порядку №413, які використовуються для отримання статусу учасника бойових дій.

Усі зазначені документи оформлюються та видаються стройовою частиною за місцем проходження військової служби.

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