У Німеччині пропонують змінити підхід до визначення згоди на інтим: лише «так» означає «так»

Міністерка юстиції ФРН ініціює перегляд кримінального законодавства, щоб посилити захист постраждалих.

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Міністерка юстиції Німеччини Стефані Губіг виступила за посилення норм законодавства щодо визначення згоди на сексуальні відносини. Вона пропонує запровадити принцип, за яким «лише «так» означає «так»», замінивши чинний підхід «ні означає ні». Про це повідомляє Tagesschau.

За пропозицією міністерки, сексуальний контакт може вважатися таким, що відбувся за взаємною згодою, лише у випадку, якщо всі сторони чітко та однозначно висловили свою згоду та перебували у стані, коли усвідомлювали свої дії.

Стефані Губіг планує обговорити можливі зміни в межах урядової коаліції. Вона зазначила, що в уряді вже існує широка підтримка впровадження такого підходу принаймні у законодавстві, що стосується неповнолітніх.

«Думаю, що ми зараз маємо також обговорити з коаліцією, чи можемо ми зробити повноцінний крок», — заявила міністерка. За її словами, новий підхід дозволить забезпечити кращий захист постраждалих і зробити правові норми більш чіткими.

Наразі в Німеччині діє правило, запроваджене у 2016 році, відповідно до якого кримінальним правопорушенням визнається ситуація, коли одна зі сторін чітко висловила небажання вступати в сексуальний контакт. При цьому не обов’язково доводити фізичний опір, щоб вважати дію такою, що відбулася без згоди.

Запропонований підхід «лише «так» означає «так»» передбачає, що відсутність заперечення не може автоматично трактуватися як згода.

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