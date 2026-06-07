В Германии предлагают изменить подход к определению согласия на интимные отношения: только «да» означает «да»

Министр юстиции ФРГ инициирует пересмотр уголовного законодательства, чтобы усилить защиту пострадавших.

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Министр юстиции Германии Стефани Губиг выступила за ужесточение норм законодательства в отношении определения согласия на сексуальные отношения. Она предлагает ввести принцип, согласно которому «только «да» означает «да»», заменив действующий подход «нет означает нет». Об этом сообщает Tagesschau.

По предложению министра, сексуальный контакт может считаться состоявшимся по обоюдному согласию только в том случае, если все стороны четко и однозначно выразили свое согласие и находились в состоянии, когда осознавали свои действия.

Стефани Губиг планирует обсудить возможные изменения в рамках правительственной коалиции. Она отметила, что в правительстве уже существует широкая поддержка внедрения такого подхода, по крайней мере, в законодательстве, касающемся несовершеннолетних.

«Думаю, что нам сейчас также нужно обсудить с коалицией, можем ли мы сделать полноценный шаг», — заявила министр. По ее словам, новый подход позволит обеспечить лучшую защиту пострадавших и сделать правовые нормы более четкими.

В настоящее время в Германии действует правило, введенное в 2016 году, согласно которому уголовным правонарушением признается ситуация, когда одна из сторон четко выразила нежелание вступать в сексуальный контакт. При этом не обязательно доказывать физическое сопротивление, чтобы считать действие совершенным без согласия.

Предлагаемый подход «только «да» означает «да»» предполагает, что отсутствие отрицания не может автоматически рассматриваться как согласие.

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