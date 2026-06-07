Суд встал на сторону дочери — завещание отца в пользу третьего лица признано недействительным из-за его психического состояния

Суд согласился с результатами повторной судебно-психиатрической экспертизы и отменил решение о передаче доли в квартире.

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Киевский апелляционный суд признал недействительными договор пожизненного содержания, договор об изменении приобретателя и завещание из-за психического состояния завещателя.

Обстоятельства дела

В апреле 2021 года дочь обратилась в Святошинский районный суд города Киева с иском о признании недействительным договора пожизненного содержания, заключенного 2 июля 2020 года между ее отцом и одним лицом, удостоверенного частным нотариусом и зарегистрированного под № 483; об признании недействительным договора от 25 августа 2020 года об изменении приобретателя по данному договору, удостоверенного тем же нотариусом под № 653, по которому право на долю квартиры перешло к другому лицу; отмена записи о государственной регистрации права собственности на эту долю квартиры за новым приобретателем; а также признание недействительным завещания от 26 июня 2020 года, удостоверенного тем же нотариусом под № 444, по которому все имущество завещано третьему лицу.

Истица указала, что её отец скончался в 2020 году в возрасте 78 лет. Наследниками первой очереди по закону являются она и её сестра, инвалид II группы. Отец страдал психическими расстройствами, находился на диспансерном учете у психиатра, в 2013 году проходил стационарное лечение, после смерти жены в 2017 году его состояние ухудшилось, наблюдались приступы агрессии, провалы в памяти, сонливость, потребность в постороннем уходе. Истица утверждала, что во время заключения спорных сделок отец не мог осознавать значение своих действий и руководить ими. Кроме того, он не нуждался в дополнительном содержании, поскольку имел значительные средства на счете, а уход осуществляли дочь и падчерица.

Решением Святошинского районного суда города Киева от 5 марта 2025 года в удовлетворении иска было отказано.

Не согласившись с решением, истица подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить решение суда первой инстанции и вынести новое о удовлетворении иска. Среди ключевых доводов — заключение повторной посмертной судебно-психиатрической экспертизы № 186-ц от 4 октября 2024 года, согласно которому отец страдал хроническим стойким психическим расстройством в виде параноидной шизофрении на фоне органического поражения головного мозга и на момент заключения спорных сделок не мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

Что решил суд

Киевский апелляционный суд постановлением от 9 июля 2025 года удовлетворил апелляционную жалобу частично, отменил решение суда первой инстанции и вынес новое решение о частичном удовлетворении иска.

Суд признал недействительным договор пожизненного содержания от 2 июля 2020 года, договор от 25 августа 2020 года об изменении приобретателя по данному договору, а также завещание от 26 июня 2020 года. Отменил решение частного нотариуса о государственной регистрации права собственности на долю квартиры за новым приобретателем.

Апелляционный суд пришел к выводу, что заключение повторной посмертной судебно-психиатрической экспертизы № 186-ц от 4 октября 2024 года является надлежащим, допустимым и достоверным доказательством. Суд установил, что экспертиза проведена государственным специализированным учреждением, подчиненным Министерству здравоохранения Украины, а срок действия свидетельств судебных экспертов продлен на период действия военного положения в соответствии с нормативными актами. Заключение экспертизы согласуется с медицинской документацией, показаниями свидетелей о странном, агрессивном, неадекватном поведении отца в течение длительного времени и другими доказательствами.

Суд руководствовался статьёй 225 Гражданского кодекса Украины, правовыми заключениями Верховного Суда (в частности, постановлениями Объединённой палаты от 11 ноября 2019 года по делу № 496/4851/14-ц, от 20 декабря 2021 года по делу № 635/3664/16 и другими), согласно которым для признания сделки недействительной необходима абсолютная неспособность лица в момент ее совершения осознавать значение своих действий и (или) руководить ими. Такой вывод должен основываться на заключении судебно-психиатрической экспертизы в совокупности с другими доказательствами.

Решение апелляционного суда вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в течение тридцати дней.

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