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Россия нанесла удар по хранилищу отработанного топлива возле Чернобыля — Зеленский заявил о преднамеренном ударе

12:41, 7 июня 2026
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Президент заявил об ударе по хранилищу отработанного ядерного топлива и призвал усилить давление на РФ.
Россия нанесла удар по хранилищу отработанного топлива возле Чернобыля — Зеленский заявил о преднамеренном ударе
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Российские войска нанесли удар по территории вблизи Чернобыльской атомной электростанции, попав в одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, объект является элементом критической инфраструктуры ядерной сферы.

«Сегодня россияне вновь нанесли удар по особой территории вокруг Чернобыльской атомной станции. «Шахед» поразил одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Объект чрезвычайно критической инфраструктуры. И чрезвычайно подлый российский удар», — отметил Зеленский.

Он сообщил, что в настоящее время специалисты МИД Украины, Министерства энергетики и соответствующие службы информируют международных партнеров об инциденте.

Президент подчеркнул, что удар был нанесен именно по объекту ядерной инфраструктуры, и назвал его преднамеренным.

«Россия сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры. На данный момент превышения норм радиационного фона нет. Но однозначно превышена и без того заоблачная российская наглость», — сказал он.

По словам Зеленского, после атаки украинские спасатели оперативно ликвидировали пожар на пораженном объекте.

Он также подчеркнул необходимость новых международных мер в ответ на действия России, чтобы, по его словам, «россияне почувствовали, что их террористическая война — это удар по самой России».

Президент сообщил, что этой ночью удары также наносились по гражданским объектам в 13 областях Украины. Всего за неделю, по его словам, Россия применила против Украины 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 управляемых авиационных бомб.

Зеленский подчеркнул необходимость усиления давления на Россию.

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