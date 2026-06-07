20 минут на психологическое восстановление на работе — что разрешат работникам и что предложат работодателям

В парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий новую трудовую гарантию — официальный перерыв для восстановления психологического состояния в течение рабочего дня.

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В Украине может появиться новая социально-трудовая гарантия для работников — право на короткий перерыв для психологической разгрузки. Об этом сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Как ранее сообщалось, в Верховную Раду внесен законопроект №15281, которым предлагается дополнить Кодекс законов о труде Украины новой статьей 66-1 под названием «Перерыв для психологической разгрузки».

Что предусматривает законопроект

Документ предлагает предоставить работникам возможность обращаться к работодателю с просьбой о дополнительном перерыве продолжительностью до 20 минут в течение рабочего дня для психологического восстановления.

Предполагается, что такой перерыв:

будет предоставляться с согласия работодателя;

будет включаться в рабочее время;

не будет влиять на размер заработной платы;

будет использоваться для восстановления психоэмоционального состояния работника.

Как предлагают использовать перерыв

Среди возможных способов использования такого времени авторы инициативы называют:

медитацию;

дыхательные упражнения;

легкую физическую активность;

другие методы релаксации и снижения стресса.

Речь идет о фактическом признании психологического состояния работника как важного фактора производительности труда.

Что изменится для работодателей

Законопроект не обязывает работодателей создавать специальные комнаты отдыха или закупать оборудование. В то же время им может быть предоставлено право обустраивать соответствующие помещения и инвентарь для психологической разгрузки работников.

Порядок организации таких условий предлагается определять:

коллективным договором;

или договоренностью сторон, если коллективный договор отсутствует.

Почему этот вопрос подняли сейчас

Как отмечается, полномасштабная война существенно повлияла на психоэмоциональное состояние населения. Постоянный стресс, воздушные тревоги, потери и неопределенность стали частью повседневной жизни многих работников.

На этом фоне работодатели все чаще сталкиваются с выгоранием персонала, снижением производительности и ростом количества больничных из-за стрессовых расстройств. В связи с этим вопрос ментального здоровья постепенно переходит в плоскость трудового законодательства.

Что это будет означать на практике

В случае принятия закона в Украине впервые будет закреплен отдельный перерыв, предназначенный не для отдыха или питания, а именно для психологического восстановления работника.

В то же время окончательный механизм применения нормы будет зависеть от доработки законопроекта и прохождения всех парламентских процедур. На данный момент это законодательная инициатива, которая лишь формирует возможную новую модель трудовых отношений с акцентом на психическое здоровье работников.

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