  1. В Украине
  2. / Законодательство

20 минут на психологическое восстановление на работе — что разрешат работникам и что предложат работодателям

14:11, 7 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий новую трудовую гарантию — официальный перерыв для восстановления психологического состояния в течение рабочего дня.
20 минут на психологическое восстановление на работе — что разрешат работникам и что предложат работодателям
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине может появиться новая социально-трудовая гарантия для работников — право на короткий перерыв для психологической разгрузки. Об этом сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как ранее сообщалось, в Верховную Раду внесен законопроект №15281, которым предлагается дополнить Кодекс законов о труде Украины новой статьей 66-1 под названием «Перерыв для психологической разгрузки».

Что предусматривает законопроект

Документ предлагает предоставить работникам возможность обращаться к работодателю с просьбой о дополнительном перерыве продолжительностью до 20 минут в течение рабочего дня для психологического восстановления.

Предполагается, что такой перерыв:

  • будет предоставляться с согласия работодателя;
  • будет включаться в рабочее время;
  • не будет влиять на размер заработной платы;
  • будет использоваться для восстановления психоэмоционального состояния работника.

Как предлагают использовать перерыв

Среди возможных способов использования такого времени авторы инициативы называют:

  • медитацию;
  • дыхательные упражнения;
  • легкую физическую активность;
  • другие методы релаксации и снижения стресса.

Речь идет о фактическом признании психологического состояния работника как важного фактора производительности труда.

Что изменится для работодателей

Законопроект не обязывает работодателей создавать специальные комнаты отдыха или закупать оборудование. В то же время им может быть предоставлено право обустраивать соответствующие помещения и инвентарь для психологической разгрузки работников.

Порядок организации таких условий предлагается определять:

  • коллективным договором;
  • или договоренностью сторон, если коллективный договор отсутствует.

Почему этот вопрос подняли сейчас

Как отмечается, полномасштабная война существенно повлияла на психоэмоциональное состояние населения. Постоянный стресс, воздушные тревоги, потери и неопределенность стали частью повседневной жизни многих работников.

На этом фоне работодатели все чаще сталкиваются с выгоранием персонала, снижением производительности и ростом количества больничных из-за стрессовых расстройств. В связи с этим вопрос ментального здоровья постепенно переходит в плоскость трудового законодательства.

Что это будет означать на практике

В случае принятия закона в Украине впервые будет закреплен отдельный перерыв, предназначенный не для отдыха или питания, а именно для психологического восстановления работника.

В то же время окончательный механизм применения нормы будет зависеть от доработки законопроекта и прохождения всех парламентских процедур. На данный момент это законодательная инициатива, которая лишь формирует возможную новую модель трудовых отношений с акцентом на психическое здоровье работников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Из-за роста ДТП правила для электросамокатов меняют: управлять разрешат с 16 лет

Предлагается ввести возрастные ограничения для пользователей электросамокатов — в частности, управлять ими разрешат только с 16 лет.

Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Кто отвечает, если вам продали брак на маркетплейсе: почему платформа не виновата, даже если вас обманули

Украинские суды все чаще рассматривают споры, связанные с покупками на маркетплейсах и в соцсетях: решающим фактором является не факт некачественного товара, а определение надлежащего продавца и соблюдение процедур возврата.

Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

Ребенок подал в суд на родную мать из-за домашнего насилия: Верховный Суд решил лишить ее родительских прав

Верховный Суд подтвердил, что систематическое домашнее насилие, препятствование обучению и игнорирование интересов ребёнка могут быть основанием для лишения родительских прав.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]