20 минут на психологическое восстановление на работе — что разрешат работникам и что предложат работодателям
В Украине может появиться новая социально-трудовая гарантия для работников — право на короткий перерыв для психологической разгрузки. Об этом сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.
Как ранее сообщалось, в Верховную Раду внесен законопроект №15281, которым предлагается дополнить Кодекс законов о труде Украины новой статьей 66-1 под названием «Перерыв для психологической разгрузки».
Что предусматривает законопроект
Документ предлагает предоставить работникам возможность обращаться к работодателю с просьбой о дополнительном перерыве продолжительностью до 20 минут в течение рабочего дня для психологического восстановления.
Предполагается, что такой перерыв:
- будет предоставляться с согласия работодателя;
- будет включаться в рабочее время;
- не будет влиять на размер заработной платы;
- будет использоваться для восстановления психоэмоционального состояния работника.
Как предлагают использовать перерыв
Среди возможных способов использования такого времени авторы инициативы называют:
- медитацию;
- дыхательные упражнения;
- легкую физическую активность;
- другие методы релаксации и снижения стресса.
Речь идет о фактическом признании психологического состояния работника как важного фактора производительности труда.
Что изменится для работодателей
Законопроект не обязывает работодателей создавать специальные комнаты отдыха или закупать оборудование. В то же время им может быть предоставлено право обустраивать соответствующие помещения и инвентарь для психологической разгрузки работников.
Порядок организации таких условий предлагается определять:
- коллективным договором;
- или договоренностью сторон, если коллективный договор отсутствует.
Почему этот вопрос подняли сейчас
Как отмечается, полномасштабная война существенно повлияла на психоэмоциональное состояние населения. Постоянный стресс, воздушные тревоги, потери и неопределенность стали частью повседневной жизни многих работников.
На этом фоне работодатели все чаще сталкиваются с выгоранием персонала, снижением производительности и ростом количества больничных из-за стрессовых расстройств. В связи с этим вопрос ментального здоровья постепенно переходит в плоскость трудового законодательства.
Что это будет означать на практике
В случае принятия закона в Украине впервые будет закреплен отдельный перерыв, предназначенный не для отдыха или питания, а именно для психологического восстановления работника.
В то же время окончательный механизм применения нормы будет зависеть от доработки законопроекта и прохождения всех парламентских процедур. На данный момент это законодательная инициатива, которая лишь формирует возможную новую модель трудовых отношений с акцентом на психическое здоровье работников.
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