Оформление загранпаспорта взамен утерянного – перечень необходимых документов
В Миграционной службе Днепропетровской области разъяснили порядок оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу вместо утерянного или похищенного документа, а также перечень необходимых документов.
Для получения нового заграничного паспорта заявитель должен подать следующие документы:
- заявление-анкету (заполняется и распечатывается сотрудником, принимающим документы);
- паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);
- документ, удостоверяющий личность законного представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия;
- свидетельство о рождении или другой документ о рождении, выданный компетентными органами иностранного государства. В случае, если родители или один из родителей на момент рождения были иностранцами или лицами без гражданства, дополнительно подается справка о регистрации лица в качестве гражданина Украины (если оформление паспорта осуществляется впервые через Реестр);
- документы, подтверждающие уплату административного сбора, или документ об освобождении от его уплаты;
- одна фотография размером 10×15 см — в случае оформления паспорта ребенку до 12 лет или лицу, которое не может самостоятельно передвигаться из-за длительного нарушения здоровья и нуждается в срочном лечении за рубежом (при наличии соответствующей медицинской справки);
- заявление об утере или краже паспорта для выезда за границу в произвольной форме;
- выписка из Единого реестра досудебных расследований — в случае кражи документа на территории Украины.
В ведомстве уточнили, что если паспорт был утерян или похищен во время пребывания в Украине у лица, постоянно проживающего за границей, дополнительно подается документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины (или его копия при отсутствии оригинала), либо предоставляется информация о ранее оформленных документах, подтверждающих личность и гражданство.
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