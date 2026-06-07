Оформлення закордонного паспорта замість втраченого – перелік необхідних документів

Оформлення нового документа можливе після подання заяви, підтвердження особи та сплати адміністративного збору.

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У Міграційній службі Дніпропетровської області пояснили порядок оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого документа та перелік необхідних документів.

Для отримання нового закордонного паспорта заявник має подати такі документи:

заяву-анкету (формується та друкується працівником, який приймає документи);

паспорт громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку);

документ, що посвідчує особу законного представника, а також документ, який підтверджує його повноваження;

свідоцтво про народження або інший документ про народження, виданий компетентними органами іноземної держави. У випадку, якщо батьки або один із батьків на момент народження були іноземцями чи особами без громадянства, додатково подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (якщо оформлення паспорта здійснюється вперше через Реєстр);

документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати;

одну фотокартку розміром 10×15 см — у випадку оформлення паспорта дитині до 12 років або особі, яка не може самостійно пересуватись через тривалий розлад здоров’я та потребує термінового лікування за кордоном (за наявності відповідної медичної довідки);

заяву про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон у довільній формі;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань — у разі викрадення документа на території України.

У відомстві уточнили, що якщо паспорт було втрачено або викрадено під час перебування в Україні у особи, яка постійно проживає за кордоном, додатково подається документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (або його копія за відсутності оригіналу), або надається інформація про раніше оформлені документи, що підтверджують особу та громадянство.

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