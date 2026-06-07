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20 хвилин на психологічне відновлення на роботі – що дозволять працівниками та що пропонують роботодавцям

14:11, 7 червня 2026
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У парламенті зареєстровано законопроєкт, який передбачає нову трудову гарантію — офіційну перерву для відновлення психологічного стану під час робочого дня.
20 хвилин на психологічне відновлення на роботі – що дозволять працівниками та що пропонують роботодавцям
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В Україні може з’явитися нова соціально-трудова гарантія для працівників — право на коротку перерву для психологічного розвантаження. Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

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Як раніше повідомлялося, до Верховної Ради внесено законопроєкт №15281, яким пропонується доповнити Кодекс законів про працю України новою статтею 66-1 під назвою «Перерва для психологічного розвантаження».

Що передбачає законопроєкт

Документ пропонує надати працівникам можливість звертатися до роботодавця з проханням про додаткову перерву тривалістю до 20 хвилин протягом робочого дня для психологічного відновлення.

Передбачається, що така перерва:

  • надаватиметься за згодою роботодавця;
  • включатиметься до робочого часу;
  • не впливатиме на розмір заробітної плати;
  • використовуватиметься для відновлення психоемоційного стану працівника.

Як пропонують використовувати перерву

Серед можливих способів використання такого часу автори ініціативи називають:

  • медитацію;
  • дихальні вправи;
  • легку фізичну активність;
  • інші методи релаксації та зниження стресу.

Йдеться про фактичне визнання психологічного стану працівника як важливого чинника продуктивності праці.

Що зміниться для роботодавців

Законопроєкт не зобов’язує роботодавців створювати спеціальні кімнати відпочинку або закуповувати обладнання. Водночас їм може бути надано право облаштовувати відповідні місця та інвентар для психологічного розвантаження працівників.

Порядок організації таких умов пропонується визначати:

  • колективним договором;
  • або домовленістю сторін, якщо колективний договір відсутній.

Чому це питання підняли зараз

Як зазначається, повномасштабна війна суттєво вплинула на психоемоційний стан населення. Постійний стрес, повітряні тривоги, втрати та невизначеність стали частиною повсякденного життя багатьох працівників.

На цьому тлі роботодавці дедалі частіше стикаються з вигоранням персоналу, зниженням продуктивності та зростанням кількості лікарняних через стресові розлади. У зв’язку з цим питання ментального здоров’я поступово переходить у площину трудового законодавства.

Що це означатиме на практиці

У разі ухвалення закону в Україні вперше буде закріплено окрему перерву, призначену не для відпочинку чи харчування, а саме для психологічного відновлення працівника.

Водночас остаточний механізм застосування норми залежатиме від доопрацювання законопроєкту та проходження всіх парламентських процедур. Наразі це законодавча ініціатива, яка лише формує можливу нову модель трудових відносин із акцентом на ментальне здоров’я працівників.

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трудові відносини

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