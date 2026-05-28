В Україні хочуть узаконити 20-хвилинні перерви на медитацію та боротьбу зі стресом на роботі

У Верховній Раді пропонують запровадити 20-хвилинну перерву для психологічного розвантаження на роботі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Верховної Ради внесли законопроєкт № 15281 про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо запровадження перерви для психологічного розвантаження працівників. Наразі пояснювальної записки до документу немає.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», документ передбачає закріплення на законодавчому рівні права працівників на спеціальну перерву для підтримання психічного здоров’я та профілактики професійного вигорання та виснаження.

Згідно з ініціативою, за згодою роботодавця працівники зможуть на власне прохання отримувати протягом робочого дня перерву для розвантаження тривалістю до 20 хвилин.

Передбачається, що така перерва включатиметься до робочого часу.

Час перерви працівники зможуть використовувати для:

медитації;

дихальних вправ;

фізичної активності;

інших занять, спрямованих на релаксацію та відновлення сил.

Зауважимо, що протягом минулого року в Україні до психологів звернулися 650 000 людей. Значна частина з них приходила зі скаргами на симптоми емоційного виснаження.

Серед основних причин професійного вигорання називають постійний стрес на роботі, надмірне навантаження, відсутність контролю над робочими процесами та конфлікти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.