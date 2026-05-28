  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд роз’яснив порядок часткового та повного зупинення виконавчих дій у справі Укренерго

09:24, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВС наголосив, що ЄСПЛ у своїй практиці послідовно вказує на те, що невиконання органами державної влади судового рішення протягом тривалого часу позбавляє положення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод їх ефективності.
Верховний Суд роз’яснив порядок часткового та повного зупинення виконавчих дій у справі Укренерго
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» звернулося до суду зі скаргою на постанову головного державного виконавця Відділу державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України про зупинення вчинення виконавчих дій. Товариство просило визнати оскаржувану постанову неправомірною та скасувати її. Обґрунтовував вимогу тим, що державний виконавець повністю зупинив стягнення за судовим наказом, хоча обмеження НКРЕКП стосувалися лише частини суми, наслідком такого зупинення стала втрата можливості повернути значні кошти.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Спір виник через різне тлумачення пункту 10-5 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», норма якого обмежує стягнення інфляційних втрат та 3% річних за грошовими зобов'язаннями суб'єктів господарювання, що виникли у період з 24.02.2022 по 01.09.2024 року (період воєнного стану). Закон не містить прямого механізму «часткового» зупинення виконавчих дій, відповідно, якщо судове рішення містило вимоги про стягнення нарахувань за вказаний воєнний період, виконавці зупиняли провадження в цілому, незалежно від того, яку частку від загального боргу становили ці суми. Саме такою позицією керувався державний виконавець, зупинивши стягнення усієї суми заборгованості оскаржуваною постановою, хоча на офіційному сайті НКРЕКП було оприлюднено інформацію лише щодо частини задоволених вимог (відсотки та інфляційні втрати).

Верховний Суд розмежував поняття «зупинення виконавчого провадження в цілому» (яке регламентується ст. 38 Закону) та «зупинення вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання». При цьому, застосував судову практику щодо можливості відділення виконавцем у виконавчому провадженні сум заборгованості, стосовно стягнення яких наявні підстави для зупинення вчинення виконавчих дій, та інших сум, які підлягають стягненню, зокрема, сум судових витрат (постанови Верховного Суду від 24.04.2018 у справі № 922/2133/16 та від 12.01.2026 у справі № 927/221/25). У такому випадку державним виконавцем не здійснюється самостійна оцінка того,  на яку частину стягнення сум індексу інфляції та 3 % річних за грошовими зобов`язаннями у виконавчому провадженні поширюється пункт 10-5 розділу XIII Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про виконавче провадження", адже вказані суми вже визначені НКРЕКП, є загальнодоступними та містяться на  офіційному сайті НКРЕКП у Додатку №1 "Розрахунок 3% річних та інфляційних втрат (у зв'язку з простроченням оплати ТОВ "Волиньелектрозбут" за договором про надання послуг з передачі електричної енергії від 01.01.2024 №0136-02024 за липень-серпень 2024 року)".

Також Верховний Суд наголосив, що Європейський суд з прав людини у своїй практиці послідовно вказує на те, що невиконання органами державної влади судового рішення протягом тривалого часу позбавляє положення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) їх ефективності, у зв'язку з чим констатує у таких випадках порушення статті 6 Конвенції (рішення від 29 червня 2004 року у справі “Войтенко проти України”, №18966/02, рішення від 4 жовтня 2005 року у справі "Головін проти України", №3216/02 та ін.).

З повним текстом постанови Касаційного господарського суду від 19.05.2026 у справі № 903/397/25 можна ознайомитися за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд рішення суду судова практика Укренерго

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Родини загиблих військових змушені через суд доводити проживання однією сім’єю: які проблеми виникають

Після загибелі військового українці дедалі частіше змушені через суд доводити право бути членом його сім’ї та отримати належні виплати.

ТЦК вимагають від бізнесу подавати звіт про транспорт, навіть за його відсутності: ризик штрафу у 60 тисяч гривень

Підприємства в Україні можуть отримувати значні штрафи від ТЦК навіть у випадках, коли фактично не мають ані транспорту, ані працівників, а інколи — майже не ведуть діяльності.

ДТП перед розлученням: хто платить за розбите спільне авто

Чи є справедливим поділ вартості авто порівну, якщо один із подружжя його пошкодив.

Конфлікт між батьками не може позбавляти дитину права на спілкування з батьком — Верховний Суд

ВС зазначив, що емоційно напружені відносини між колишнім подружжям та небажання дитини спілкуватися з одним із батьків самі по собі не є підставою для обмеження такого спілкування.

ДПС виключила ФОП з реєстру платників єдиного податку: Верховний Суд поставив рішення на паузу

Чи може податкова служба перевести бізнес зі спрощеної на загальну систему, нарахувавши 18% ПДФО та 20% ПДВ за минулі періоди.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]