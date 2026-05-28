  1. В Україні

У ЗСУ оновили базову підготовку рекрутів – призовників навчатимуть в сучасних бойових умовах

08:12, 28 травня 2026
У навчальних центрах Сухопутних військ рекрутів почали навчати збивати FPV-дрони та діяти у малих групах.
Фото: mod.gov.ua
У шести навчальних центрах Сухопутних військ Збройних Сил України впровадили оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Нову програму БЗВП розробили на основі досвіду 151-го навчального центру. Зміни мають доповнити чинну систему підготовки з урахуванням потреб адаптації до умов сучасної війни.

Тривалість навчання залишилася незмінною — рекрути проходять підготовку протягом 51 доби. Водночас змінилася логіка викладання. Навчання побудоване за принципом «від простого до складного», а ключові навички курсанти щоденно відпрацьовують до автоматизму.

У Міноборони зазначили, що вправи з вогневої підготовки тепер повторюються з поступовим ускладненням, а тактична підготовка сфокусована на діях у складі малих тактичних груп.

Також у програмі збільшили обсяг тактичної догоспітальної підготовки — додатково ввели 12 навчальних годин завдяки оптимізації застарілих вправ.

Окрему увагу приділили протидії малим дронам. Зокрема, рекрути відпрацьовують ураження FPV-дронів за допомогою систем «лазертаг» із двосторонньою імітацією вогню.

Ще одним нововведенням стало менторство. За кожним взводом закріплені командир та інструктор, до яких курсанти можуть звертатися з будь-яких питань.

Крім того, у Сухопутних військах запровадили дофахову підготовку. На поглибленому курсі індивідуальної підготовки рекрути можуть добровільно опановувати окремі напрямки, які є затребуваними на фронті:

  • стрілець-оператор;
  • стрілець-рятівник;
  • командир малої тактичної групи.

Дофахову підготовку проходитимуть не всі рекрути, а лише ті, хто продемонстрував високі результати, мотивацію до навчання та успішно пройшов попередній відбір.

