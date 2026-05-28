У ЗСУ оновили базову підготовку рекрутів – призовників навчатимуть в сучасних бойових умовах
У шести навчальних центрах Сухопутних військ Збройних Сил України впровадили оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Нову програму БЗВП розробили на основі досвіду 151-го навчального центру. Зміни мають доповнити чинну систему підготовки з урахуванням потреб адаптації до умов сучасної війни.
Тривалість навчання залишилася незмінною — рекрути проходять підготовку протягом 51 доби. Водночас змінилася логіка викладання. Навчання побудоване за принципом «від простого до складного», а ключові навички курсанти щоденно відпрацьовують до автоматизму.
У Міноборони зазначили, що вправи з вогневої підготовки тепер повторюються з поступовим ускладненням, а тактична підготовка сфокусована на діях у складі малих тактичних груп.
Також у програмі збільшили обсяг тактичної догоспітальної підготовки — додатково ввели 12 навчальних годин завдяки оптимізації застарілих вправ.
Окрему увагу приділили протидії малим дронам. Зокрема, рекрути відпрацьовують ураження FPV-дронів за допомогою систем «лазертаг» із двосторонньою імітацією вогню.
Ще одним нововведенням стало менторство. За кожним взводом закріплені командир та інструктор, до яких курсанти можуть звертатися з будь-яких питань.
Крім того, у Сухопутних військах запровадили дофахову підготовку. На поглибленому курсі індивідуальної підготовки рекрути можуть добровільно опановувати окремі напрямки, які є затребуваними на фронті:
- стрілець-оператор;
- стрілець-рятівник;
- командир малої тактичної групи.
Дофахову підготовку проходитимуть не всі рекрути, а лише ті, хто продемонстрував високі результати, мотивацію до навчання та успішно пройшов попередній відбір.
