Соціальна відпустка на дітей: які документи потрібні та коли роботодавець може відмовити

Роботодавець може відмовити у соціальній відпустці на дітей без підтвердних документів про право на її отримання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники, які претендують на соціальну відпустку, повинні підтвердити своє право на її отримання відповідними документами. У разі їх відсутності між працівником та роботодавцем можуть виникати трудові спори щодо надання такої відпустки.

Федерація професійних спілок України пояснює, що згідно із Законом «Про відпустки» та КЗпП, окремі категорії працівників мають право на щорічну додаткову оплачувану соціальну відпустку тривалістю 10 календарних днів. Таку відпустку можуть отримати, зокрема, один із батьків, які мають двох і більше дітей до 15 років, батьки дитини з інвалідністю, одинокі матері чи батьки, усиновлювачі, опікуни, а також прийомні батьки. Святкові та неробочі дні до тривалості цієї відпустки не включаються.

З норм зазначених статей вбачається, що один з батьків дітей має право на додаткову соціальну відпустку за умови, що інший з батьків дітей у поточному календарному році не скористався своїм правом на таку відпустку.

Чинним законодавством не визначено конкретного переліку документів, які слід пред’явити одному з батьків для підтвердження того, що мати (батько) не скористалася (-вся) правом на додаткову соціальну відпустку.

Роботодавцю може бути надано будь-який належним чином оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується, що іншому з батьків дітей не надавалася така соціальна відпустка.

Рішення про надання зазначеної соціальної відпустки приймає роботодавець з урахуванням наданих документів. Оскільки законодавством не передбачено, які саме документи має подати працівник для отримання додаткової соціальної відпустки, бажано зазначити їх перелік у локальному акті роботодавця (наприклад, правилах внутрішнього трудового розпорядку).

Визначення переліку документів щодо підтвердження права для отримання додаткової відпустки в локальних актах погоджених з працівниками або представниками працівників забезпечиться дотримання норм ст. 21 КЗпП, тобто рівність трудових прав працівників та недопущення дискримінації у сфері праці.

Міністерство праці та соціальної політики України у листі від 14.04.2008 №235/0/15-08/13 роз’яснило, що роботодавець має право відмовити працівнику у наданні соціальної відпустки на дітей, якщо той не надасть документи, які підтверджують право на таку відпустку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.