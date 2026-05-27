  1. В Украине

Социальный отпуск на детей: какие документы нужны и когда работодатель может отказать

23:30, 27 мая 2026
Работодатель может отказать в социальном отпуске на детей без подтверждающих документов о праве на его получение.
Работники, претендующие на социальный отпуск, должны подтвердить своё право на его получение соответствующими документами. В случае их отсутствия между работником и работодателем могут возникать трудовые споры относительно предоставления такого отпуска.

Федерация профессиональных союзов Украины поясняет, что согласно Закону «Об отпусках» и КЗоТ, отдельные категории работников имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый социальный отпуск продолжительностью 10 календарных дней. Такой отпуск могут получить, в частности, один из родителей, имеющих двух и более детей до 15 лет, родители ребёнка с инвалидностью, одинокие матери или отцы, усыновители, опекуны, а также приёмные родители. Праздничные и нерабочие дни в продолжительность этого отпуска не включаются.

Из норм указанных статей следует, что один из родителей детей имеет право на дополнительный социальный отпуск при условии, что другой из родителей в текущем календарном году не воспользовался своим правом на такой отпуск.

Действующим законодательством не определён конкретный перечень документов, которые должен предоставить один из родителей для подтверждения того, что мать (отец) не воспользовалась (-ся) правом на дополнительный социальный отпуск.

Работодателю может быть предоставлен любой надлежащим образом оформленный и заверенный в установленном порядке документ, в котором с достаточной достоверностью подтверждается, что другому из родителей детей такой социальный отпуск не предоставлялся.

Решение о предоставлении указанного социального отпуска принимает работодатель с учётом предоставленных документов. Поскольку законодательством не предусмотрено, какие именно документы должен подать работник для получения дополнительного социального отпуска, желательно указать их перечень в локальном акте работодателя (например, в правилах внутреннего трудового распорядка).

Определение перечня документов для подтверждения права на получение дополнительного отпуска в локальных актах, согласованных с работниками или представителями работников, обеспечит соблюдение норм ст. 21 КЗоТ, то есть равенство трудовых прав работников и недопущение дискриминации в сфере труда.

Министерство труда и социальной политики Украины в письме от 14.04.2008 №235/0/15-08/13 разъяснило, что работодатель имеет право отказать работнику в предоставлении социального отпуска на детей, если тот не предоставит документы, подтверждающие право на такой отпуск.

Судебно-юридическая газета

