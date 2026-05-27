Апелляционный суд подтвердил штраф в 150% стоимости товара за чеки без реквизитов акцизной марки

23:57, 27 мая 2026
Второй апелляционный административный суд признал правомерным применение к субъекту хозяйствования штрафных санкций в размере 150% стоимости товаров, реализуемых с нарушением требований по оформлению фискальных чеков.
Второй апелляционный административный суд рассмотрел дело об обжаловании налогового уведомления-решения, которым к субъекту хозяйствования были применены штрафные санкции почти на 2,85 млн грн за нарушение законодательства в сфере использования РРО и оборота подакцизных товаров.

Налоговая проверка и выявленные нарушения

По результатам фактической проверки субъекта хозяйствования контролирующим органом был составлен акт и принято налоговое уведомление-решение о применении штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере патентования, регулирования оборота наличности и применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг на общую сумму 2 849 813,69 гривны.

Во время проверки установлено, что субъект хозяйствования не обеспечил проведение расчетных операций на полную сумму покупки (предоставления услуги) через регистратор расчетных операций (ПРРО) с созданием надлежащих расчетных документов. В частности, фискальные чеки не содержали обязательного реквизита — цифрового значения штрихового кода (серия и номер) марки акцизного налога на алкогольные напитки.

Общая сумма реализации товаров с выявленными нарушениями составила 1 896 475,75 гривны, что свидетельствует о несоблюдении требований пунктов 1, 2 статьи 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.1995 №265/95-ВР (далее — Закон №265/95-ВР).

Кроме того, контролирующим органом установлен факт отсутствия в фискальном чеке о продаже бутылки игристого вина кода товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД, что является нарушением пункта 11 статьи 3 Закона №265/95-ВР.

Позиция суда и оценка доказательств

Суд согласился с доводами контролирующего органа и признал обоснованным применение штрафных санкций в размере 150% стоимости товаров, проданных с нарушением, учитывая повторность. Отмечено, что предыдущий факт несоблюдения требований законодательства уже был установлен во время предыдущей фактической проверки, по результатам которой к плательщику применялись финансовые санкции.

Коллегия судей также учла правовые позиции Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 20.11.2024 по делу №440/9859/23 и от 04.02.2026 по делу №560/5815/24, согласно которым контролирующий орган имеет право использовать данные расчетных документов как надлежащее доказательство установленных нарушений.

Судом установлено, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в опровержение выявленных нарушений, в частности относительно наличия остатков алкогольной продукции с марками акцизного налога старого образца.

В результате Второй апелляционный административный суд постановлением от 04.05.2026 по делу №440/11654/25 поддержал позицию контролирующего органа.

