Посылки без очередей: Укрпочта меняет способ выдачи отправлений в отделениях

Забрать посылку в «Укрпочте» теперь можно без ожидания в общей очереди к оператору — компания устанавливает специальные ячейки быстрой выдачи внутри отделений. Об этом сообщили в компании.

Часть отправлений «Укрпочта» автоматически направляет на получение в новом формате. После прибытия посылки клиент получает SMS с кодом доступа, открывает свою секцию и забирает отправление самостоятельно — без обращения к оператору.

В отличие от классических почтоматов, эти ячейки работают непосредственно в отделениях и доступны в часы их работы. В то же время привычный формат обслуживания остается доступным.

«Мы давно искали способ разделить потоки клиентов: тех, кто приходит только за посылкой, и тех, кто пользуется другими сервисами — от коммунальных платежей до международных почтовых переводов», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

«Тесты еще продолжаются, но уже сейчас видно: получить посылку в «Укрпочте» без очереди можно», — уверяет он.

На первом этапе новый формат заработает в 400 отделениях — прежде всего в городах-миллионниках и областных центрах. В Киеве и Киевской области пилотный проект уже запущен: там установлены первые 120 ячеек быстрой выдачи.

