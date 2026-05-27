  1. В Украине

Посылки без очередей: Укрпочта меняет способ выдачи отправлений в отделениях

21:41, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Часть отправлений «Укрпочта» будет автоматически направлять на получение в новом формате.
Посылки без очередей: Укрпочта меняет способ выдачи отправлений в отделениях
Фото: Flickr
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Забрать посылку в «Укрпочте» теперь можно без ожидания в общей очереди к оператору — компания устанавливает специальные ячейки быстрой выдачи внутри отделений. Об этом сообщили в компании.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Часть отправлений «Укрпочта» автоматически направляет на получение в новом формате. После прибытия посылки клиент получает SMS с кодом доступа, открывает свою секцию и забирает отправление самостоятельно — без обращения к оператору.

В отличие от классических почтоматов, эти ячейки работают непосредственно в отделениях и доступны в часы их работы. В то же время привычный формат обслуживания остается доступным.

«Мы давно искали способ разделить потоки клиентов: тех, кто приходит только за посылкой, и тех, кто пользуется другими сервисами — от коммунальных платежей до международных почтовых переводов», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

«Тесты еще продолжаются, но уже сейчас видно: получить посылку в «Укрпочте» без очереди можно», — уверяет он.

На первом этапе новый формат заработает в 400 отделениях — прежде всего в городах-миллионниках и областных центрах. В Киеве и Киевской области пилотный проект уже запущен: там установлены первые 120 ячеек быстрой выдачи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрпочта

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ГНС исключила ФЛП из реестра плательщиков единого налога: Верховный Суд поставил решение на паузу

Может ли налоговая служба перевести бизнес со упрощенной на общую систему, начислив 18% НДФЛ и 20% НДС за прошлые периоды

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

В Фонде гарантирования вкладов увеличат состав совета до 7 человек и введут конкурс на должность директора

Парламент предлагает перезапустить управление Фондом гарантирования вкладов с новыми правилами контроля и отбора руководства.

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]