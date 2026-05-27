В Фонде гарантирования вкладов увеличат состав совета до 7 человек и введут конкурс на должность директора

Парламент предлагает перезапустить управление Фондом гарантирования вкладов с новыми правилами контроля и отбора руководства.

В системе гарантирования вкладов физических лиц готовят изменения в корпоративном управлении. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15269, который предлагает расширить административный совет, ввести конкурс на должность директора-распорядителя и усилить внутренний контроль в Фонде.

Изменения связаны с тем, что действующая модель управления Фондом не соответствует современным требованиям корпоративного управления в финансовом секторе. Усиление корпоративного управления Фонда предусмотрено меморандумом сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Что изменит законопроект

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Речь идет об увеличении состава административного совета Фонда с пяти до семи человек. В него будут входить по два представителя от Кабинета Министров Украины, Национального банка Украины и профильного комитета Верховной Рады, а также директор-распорядитель Фонда по должности. При этом существенно усиливаются требования к членам административного совета. Предусматривается, что лицо должно соответствовать установленным критериям в течение всего срока полномочий.

Кандидатов предварительно будет отбирать специальная компания по подбору персонала, а конкурс будет проводить отдельная комиссия с участием представителей административного совета. В работу комиссии также могут привлекаться представители международных финансовых организаций с правом совещательного голоса.

В частности, членами исполнительной дирекции не смогут быть лица, связанные с банками или компаниями, которые имеют договорные отношения с Фондом или банками в процедуре вывода с рынка. Устанавливаются ограничения для лиц с непогашенной судимостью, значительными налоговыми долгами или задолженностью по уплате алиментов. Также закрепляется запрет на назначение в случае потенциального конфликта интересов.

Член административного совета Фонда будет назначаться сроком на четыре года, при этом этот срок может быть продлен, но не более чем на один дополнительный срок. При этом директор-распорядитель Фонда входит в состав административного совета на срок осуществления своих полномочий по должности.

Документ также меняет систему контроля внутри Фонда. Административный совет получит полномочия контролировать систему внутреннего контроля, утверждать аудиторскую фирму, назначать руководителя службы внутреннего аудита и согласовывать назначение заместителей директора-распорядителя.

Кроме того, законопроект впервые на уровне закона вводит аудиторский комитет административного совета. Он станет консультативным органом, который будет оценивать эффективность внутреннего контроля и достоверность финансовой отчетности Фонда. В его состав, кроме членов административного совета, могут входить независимые эксперты.

Среди нововведений — служба внутреннего аудита станет подотчетной административному совету, а ее руководителя будет назначать и увольнять сам совет. Предусматривается, что внутренний аудит будет проводиться по годовому плану в соответствии с международными стандартами внутреннего аудита.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ежегодно обязан обеспечивать полный цикл финансовой и управленческой отчетности, который включает:

годовой отчет о деятельности за отчетный период, годовую финансовую отчетность и отчет об управлении;

достоверность финансовой отчетности будет подтверждать независимая аудиторская фирма, утверждаемая административным советом Фонда;

публикация отчетности также четко регламентируется — финансовая отчетность, отчет об управлении и аудиторское заключение должны быть опубликованы на официальном веб-сайте Фонда не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, а годовой отчет о деятельности — не позднее 1 июля.

Также законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным и начала его вывода с рынка Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен до завершения временной администрации обратиться в Национальный банк Украины с предложением отозвать банковскую лицензию и начать ликвидацию банка.

