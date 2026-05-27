Конкурс в ВАКС: трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС определила результаты квалификационного оценивания трех кандидатов.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегии проводила собеседования и определяла результаты квалификационного оценивания трех кандидатов в рамках конкурса на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

По итогам заседания 27 мая Комиссия объявила следующие решения:

Чайкин Игорь Борисович — 747,68 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде.

Мовчан Наталья Владимировна — 734,32 — подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде.

Сикора Екатерина Александровна — 757,25 — подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде.

