Когда обязательно нужно проходить ВЛК: правила для тех, кто имеет бронь или отсрочку.

Вопрос прохождения военно-врачебной комиссии часто возникает у людей, которые имеют отсрочку или бронь и пытаются понять, нужно ли им в таком случае проходить медицинский осмотр. На практике все зависит не только от самого статуса, но и от основания вызова, вида документа и конкретной ситуации в воинском учете. Поэтому важно разграничивать общие правила, исключения и обязательные случаи прохождения ВЛК.

Что такое ВЛК

Военно-врачебная комиссия (ВЛК) — это система врачебных комиссий, которые проводят медицинский осмотр и определяют пригодность человека к военной службе по состоянию здоровья.

В период военного положения ВЛК является ключевым этапом в процессе мобилизации и кадрового обеспечения Сил обороны Украины. Она не занимается лечением и не проводит полноценную диагностику — ее функция заключается исключительно в определении актуальной пригодности к службе.

Отдельного закона о военно-врачебных комиссиях не существует. Их деятельность регулируется рядом нормативных актов, в частности Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, законами Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и военной службе», а также постановлением Кабинета Министров №560. Дополнительно применяются основы законодательства об охране здоровья и соответствующие медицинские стандарты.

Кто обязан проходить ВЛК

В период военного положения медицинский осмотр ВЛК проходят военнообязанные, которые получили повестку или направление от ТЦК и СП, а также те, кто подлежит повторному осмотру после предыдущих выводов об ограниченной годности. Отдельно осмотр проходят лица, которые заключают контракт на прохождение военной службы.

Военнослужащие проходят ВЛК в случаях, когда необходимо пересмотреть состояние их здоровья, в частности после ранения или изменения медицинских показателей.

Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронь или отсрочка

Наличие бронирования или оформленной отсрочки в целом означает, что военнообязанный не подлежит обязательному направлению на ВЛК в обычном порядке. В то же время существуют исключения, когда медицинский осмотр все же может потребоваться.

В частности, это касается случаев, когда лицо заключает контракт на военную службу, либо имеет действующие предыдущие заключения ВЛК со статусом ограниченной годности без прохождения повторного осмотра. Также человек может пройти ВЛК по собственному желанию, если хочет обновить свой медицинский статус.

Направление на ВЛК и его значение

Прохождение ВЛК всегда осуществляется только при наличии направления. Его выдают территориальные центры комплектования и социальной поддержки, центры рекрутинга ВСУ или командиры воинских частей в случае действующих военнослужащих.

Отдельно предусмотрена возможность получить электронное направление через приложение «Резерв+». В таком случае пользователь подает запрос в сервисе, после чего документ формируется в электронном виде без необходимости личного обращения в ТЦК.

Как проходит ВЛК

Медицинский осмотр предполагает комплексную проверку состояния здоровья. Обычно он начинается с базовых анализов и сбора медицинских документов, которые могут подтвердить имеющиеся заболевания или предыдущие диагнозы.

После этого человек проходит осмотр у профильных врачей — терапевта, хирурга, невролога, психиатра, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога и дерматолога. При необходимости могут назначаться дополнительные обследования, включая инструментальную диагностику или стационарное обследование.

Где проводится ВЛК

Для военнообязанных комиссии работают при территориальных центрах комплектования на базе гражданских медицинских учреждений. Военнослужащие проходят осмотр в гарнизонных или госпитальных ВЛК, которые размещены в военных медицинских учреждениях. В сложных случаях комиссия может выезжать непосредственно к месту лечения.

Сроки и действие заключения

Базовый медицинский осмотр обычно длится до шести дней, а в случаях дополнительных исследований — до 14 дней. Заключение ВЛК для военнообязанных в период военного положения действует один год.

Решения ВЛК

По результатам осмотра комиссия определяет степень годности к военной службе. Это может быть полная годность, годность с определенными ограничениями, временная непригодность с последующим переосмотром или полная непригодность к службе.

Обжалование решений ВЛК

Если человек не согласен с заключением, сначала применяется досудебный порядок: подается жалоба с медицинскими документами в вышестоящую ВЛК в течение 30 дней. При необходимости назначается повторный осмотр и принимается новое решение.

Если это не дает результата, вопрос может быть передан в суд. Суд проверяет не медицинскую оценку, а соблюдение процедуры — состав комиссии, полноту обследования, сроки и правильность оформления документов.

Отказ от прохождения ВЛК

Отказ от прохождения ВЛК без уважительных причин считается нарушением правил воинского учета. Это может повлечь административную ответственность в виде штрафа, а также другие последствия, включая внесение данных в учетные реестры и возможные ограничения при систематическом уклонении.

Уважительными причинами считаются документально подтвержденная болезнь, смерть близкого родственника или обстоятельства непреодолимой силы, которые делают явку невозможной.

Вывод

Бронь или отсрочка обычно освобождают от обязательного прохождения ВЛК, однако не исключают отдельных случаев, когда медицинский осмотр все же необходим. Речь идет о контрактной службе, повторных медицинских осмотрах или добровольном прохождении ВЛК по инициативе самого человека.

