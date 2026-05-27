В Украине расширен перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь

Министерство юстиции Украины сообщило, что 21 мая вступили в силу изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи». Часть первую статьи 14 дополнено пунктами 28-2 и 28-3, которыми расширен круг лиц, которые могут воспользоваться бесплатной вторичной правовой помощью (БВПП).

Отныне право на БВПП имеют лица, которые обратились с заявлением о признании пострадавшими от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией РФ против Украины, но получили отказ. Они могут получить правовую помощь для обжалования такого решения. Также право на БВПП получили лица, пострадавшие от сексуального насилия, связанного с конфликтом, для защиты своих прав, предусмотренных Законом Украины «О правовой и социальной защите лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и предоставлении им неотложных промежуточных репараций».

Почему это важно?

Пострадавшие от сексуального насилия, связанного с конфликтом, сталкиваются с серьезными психологическими, социальными, физическими и материальными последствиями, что затрудняет доступ к правосудию. Закрепление права на БВПП обеспечивает возможность получить правовое сопровождение для реализации прав, в частности на неотложные промежуточные репарации, обращаться за защитой и восстановлением нарушенных прав, а также обжаловать решения об отказе в предоставлении статуса пострадавших.

По данным органов прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине расследуются сотни случаев сексуального насилия в отношении женщин, мужчин и несовершеннолетних. После деоккупации территорий и освобождения гражданских лиц и военнопленных количество таких преступлений продолжает расти.

Где получить бесплатную юридическую поддержку?

Каждое лицо имеет право обратиться в систему бесплатной правовой помощи для получения первичной консультации юриста. Специалисты предоставят разъяснения относительно порядка действий, необходимых документов и возможных правовых механизмов защиты.

Отдельные категории граждан, в частности внутренне перемещенные лица, ветераны войны, члены семей погибших военнослужащих, лица с низким доходом и другие, определенные статьей 14 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи», — имеют право на представительство в суде. В таких случаях юристы осуществляют комплексное правовое сопровождение: анализируют обстоятельства дела, готовят и подают процессуальные документы, а также представляют интересы клиента в судебных заседаниях.

