ВККС продолжает отбор судей в Харьковский апелляционный суд: новые результаты конкурса

Всего собеседования уже прошли 29 кандидатов, из которых 22 подтвердили способность осуществлять правосудие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания:

Токмакова Алла Петровна — 371,10 балла (не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Ермак Наталья Валентиновна — 437,2 (учесть информацию, полученную по результатам специальной проверки и во время собеседования в рамках конкурса на должность судьи апелляционного суда. Не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Мудрецкая Анна Владимировна — 726 (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Дворнин Олег Станиславович — отложено.

Как известно, 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 29 кандидатами: 22 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 2 кандидата — не подтвердили, с 5 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата проведение квалификационного оценивания остановлено.

Фото: ВККС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.