Кабмин согласовал назначение Александра Хомича главой Бердичевской РГА
19:32, 27 мая 2026
Правительство 27 мая рассмотрело кадровый вопрос.
Фото: suspilne.media
Кабинет Министров Украины 27 мая провел заседание, во время которого рассмотрел кадровый вопрос.
Правительство согласовало назначение Хомича Александра Степановича главой Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области.
Напомним, в 2023 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Александра Хомича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.