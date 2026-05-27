Конкурс в Высший антикоррупционный суд: кто подтвердил способность осуществлять правосудие

В рамках отбора в ВАКС подведены итоги собеседований и объявлены индивидуальные результаты кандидатов.

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии проводила собеседования и определяла результаты квалификационного оценивания трёх кандидатов в рамках конкурса на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

По итогам заседания Комиссия объявила следующие решения:

Чайкин Игорь Борисович — 747,68 балла (подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде);

Мовчан Наталья Владимировна — 734,32 (подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде);

Сикора Екатерина Александровна — 757,25 (подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде).

Как известно, на этом этапе конкурса в ВАКС запланировано проведение собеседований с 22 кандидатами. Следующее заседание состоится 29 мая 2026 года.

