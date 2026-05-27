ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

Европейский суд по правам человека в решении от 19 мая 2026 года по делу Stanković v. Bosnia and Herzegovina подтвердил, что различия в системе социального страхования между самозанятыми лицами и наёмными работниками могут быть оправданными и не нарушают запрет дискриминации.

По материалам дела, самозанятая юристка, застрахованная в системе обязательного медицинского страхования, обратилась в Фонд медицинского страхования Республики Сербской с требованием выплатить компенсацию заработной платы за период временной нетрудоспособности в связи с беременностью. Она требовала выплату 1 401,18 конвертируемых марок (примерно 717 евро) за период с 1 мая по 4 июля 2019 года. Однако Фонд отказал, указав, что такое право предусмотрено только для застрахованных работников, но не для самозанятых лиц.

Заявительница утверждала, что подверглась дискриминации из-за своего профессионального статуса самозанятого лица. Она отмечала, что как самозанятый юрист была обязана уплачивать ежемесячные взносы на медицинское страхование на основе средней валовой заработной платы в Республике Сербской, независимо от её фактического дохода, который мог быть ниже.

Несмотря на регулярную уплату взносов, ей было отказано в праве на одну из основных выплат, предусмотренных Законом о медицинском страховании 1999 года — компенсацию заработной платы в период временной нетрудоспособности.

Правительство, напротив, отрицало наличие дискриминации, указывая, что правовое регулирование работников и самозанятых лиц различается. В частности, права наёмных работников регулируются Законом о труде, тогда как деятельность лиц свободных профессий регулируется специальным законодательством. Кроме того, страховые взносы работников напрямую связаны с заработной платой и уплачиваются работодателем, тогда как для самозанятых государство устанавливает другую базу начисления с учётом особенностей их экономической деятельности.

Правительство подчеркнуло, что из-за этих различий самозанятые лица и наёмные работники не находятся в сопоставимом правовом положении, а значит их сравнение некорректно для целей установления дискриминации.

Решения административных органов были подтверждены судами на национальном уровне, включая Конституционный суд, который не установил признаков дискриминации, указав на различия в правовом статусе этих категорий застрахованных лиц.

Мотивы, из которых исходил ЕСПЧ

Рассматривая дело, Европейский суд по правам человека отметил, что спор касался различного подхода по Закону о медицинском страховании 1999 года, действовавшему на момент событий, к самозанятым лицам и наёмным работникам в вопросе права на компенсацию заработной платы при временной нетрудоспособности.

Заявительница требовала получение такой выплаты за период больничного, связанного с беременностью, в течение которого она фактически не могла осуществлять профессиональную деятельность. В то же время Суд указал, что само право на компенсацию не было связано исключительно с беременностью и могло возникать по разным основаниям временной нетрудоспособности.

ЕСПЧ пришёл к выводу, что различие в обращении в данном деле основывалось на «ином статусе» заявительницы в понимании запрета дискриминации, предусмотренного статьёй 1 Протокола № 12 к Конвенции.

Суд обратил внимание, что наёмные работники и самозанятые лица функционируют в разных правовых и экономических условиях. Работники получают гарантированную заработную плату и имеют право на её компенсацию при временной нетрудоспособности в соответствии с трудовым законодательством. Кроме того, их страховые взносы привязаны к фактической заработной плате, а первые 30 дней больничного, как правило, оплачиваются работодателем.

Самозанятые лица, напротив, не состоят в трудовых отношениях и не имеют работодателя, а значит самостоятельно несут финансовые риски периодов нетрудоспособности. Отличается также база начисления страховых взносов, что, по мнению Суда, подтверждает различный характер этих категорий застрахованных лиц. Суд подчеркнул, что в сфере социальной и экономической политики государство обладает широкими пределами усмотрения, а выбор модели социального страхования в значительной степени относится к компетенции национального законодателя.

Также ЕСПЧ отметил, что новое законодательство, принятое в 2022 году, уже устранило различия между этими категориями и предусмотрело равное право на компенсацию временной нетрудоспособности как для наёмных работников, так и для самозанятых лиц.

С учётом этого Суд пришёл к выводу, что заявительница не доказала нахождение в существенно сопоставимой ситуации с наёмными работниками, а значит различие в обращении не носит дискриминационного характера.

Соответственно, Суд установил отсутствие нарушения статьи 1 Протокола № 12 к Конвенции.

В данном деле Суд подтвердил, что различия в подходах к социальному страхованию самозанятых и наёмных работников сами по себе не являются признаком дискриминации.

