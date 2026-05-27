  1. Публикации
  2. / Европейский суд по правам человека

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

19:00, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.
ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников
фото: echr.coe.int
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский суд по правам человека в решении от 19 мая 2026 года по делу Stanković v. Bosnia and Herzegovina подтвердил, что различия в системе социального страхования между самозанятыми лицами и наёмными работниками могут быть оправданными и не нарушают запрет дискриминации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По материалам дела, самозанятая юристка, застрахованная в системе обязательного медицинского страхования, обратилась в Фонд медицинского страхования Республики Сербской с требованием выплатить компенсацию заработной платы за период временной нетрудоспособности в связи с беременностью. Она требовала выплату 1 401,18 конвертируемых марок (примерно 717 евро) за период с 1 мая по 4 июля 2019 года. Однако Фонд отказал, указав, что такое право предусмотрено только для застрахованных работников, но не для самозанятых лиц.

Заявительница утверждала, что подверглась дискриминации из-за своего профессионального статуса самозанятого лица. Она отмечала, что как самозанятый юрист была обязана уплачивать ежемесячные взносы на медицинское страхование на основе средней валовой заработной платы в Республике Сербской, независимо от её фактического дохода, который мог быть ниже.

Несмотря на регулярную уплату взносов, ей было отказано в праве на одну из основных выплат, предусмотренных Законом о медицинском страховании 1999 года — компенсацию заработной платы в период временной нетрудоспособности.

Правительство, напротив, отрицало наличие дискриминации, указывая, что правовое регулирование работников и самозанятых лиц различается. В частности, права наёмных работников регулируются Законом о труде, тогда как деятельность лиц свободных профессий регулируется специальным законодательством. Кроме того, страховые взносы работников напрямую связаны с заработной платой и уплачиваются работодателем, тогда как для самозанятых государство устанавливает другую базу начисления с учётом особенностей их экономической деятельности.

Правительство подчеркнуло, что из-за этих различий самозанятые лица и наёмные работники не находятся в сопоставимом правовом положении, а значит их сравнение некорректно для целей установления дискриминации.

Решения административных органов были подтверждены судами на национальном уровне, включая Конституционный суд, который не установил признаков дискриминации, указав на различия в правовом статусе этих категорий застрахованных лиц.

Мотивы, из которых исходил ЕСПЧ

Рассматривая дело, Европейский суд по правам человека отметил, что спор касался различного подхода по Закону о медицинском страховании 1999 года, действовавшему на момент событий, к самозанятым лицам и наёмным работникам в вопросе права на компенсацию заработной платы при временной нетрудоспособности.

Заявительница требовала получение такой выплаты за период больничного, связанного с беременностью, в течение которого она фактически не могла осуществлять профессиональную деятельность. В то же время Суд указал, что само право на компенсацию не было связано исключительно с беременностью и могло возникать по разным основаниям временной нетрудоспособности.

ЕСПЧ пришёл к выводу, что различие в обращении в данном деле основывалось на «ином статусе» заявительницы в понимании запрета дискриминации, предусмотренного статьёй 1 Протокола № 12 к Конвенции.

Суд обратил внимание, что наёмные работники и самозанятые лица функционируют в разных правовых и экономических условиях. Работники получают гарантированную заработную плату и имеют право на её компенсацию при временной нетрудоспособности в соответствии с трудовым законодательством. Кроме того, их страховые взносы привязаны к фактической заработной плате, а первые 30 дней больничного, как правило, оплачиваются работодателем.

Самозанятые лица, напротив, не состоят в трудовых отношениях и не имеют работодателя, а значит самостоятельно несут финансовые риски периодов нетрудоспособности. Отличается также база начисления страховых взносов, что, по мнению Суда, подтверждает различный характер этих категорий застрахованных лиц. Суд подчеркнул, что в сфере социальной и экономической политики государство обладает широкими пределами усмотрения, а выбор модели социального страхования в значительной степени относится к компетенции национального законодателя.

Также ЕСПЧ отметил, что новое законодательство, принятое в 2022 году, уже устранило различия между этими категориями и предусмотрело равное право на компенсацию временной нетрудоспособности как для наёмных работников, так и для самозанятых лиц.

С учётом этого Суд пришёл к выводу, что заявительница не доказала нахождение в существенно сопоставимой ситуации с наёмными работниками, а значит различие в обращении не носит дискриминационного характера.

Соответственно, Суд установил отсутствие нарушения статьи 1 Протокола № 12 к Конвенции.

В данном деле Суд подтвердил, что различия в подходах к социальному страхованию самозанятых и наёмных работников сами по себе не являются признаком дискриминации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ЕСПЧ Европейский суд по правам человека больничные

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

В Фонде гарантирования вкладов увеличат состав совета до 7 человек и введут конкурс на должность директора

Парламент предлагает перезапустить управление Фондом гарантирования вкладов с новыми правилами контроля и отбора руководства.

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Deepfake-атаки на украинцев: мошенники клонируют голоса родственников с помощью ИИ

Мошенники все чаще используют deepfake голосов родственников для выманивания денег, тогда как украинское законодательство только начинает адаптироваться к таким цифровым угрозам.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]