Верховный Суд разрешил сообщать о собраниях кооператива по телефону

Сообщение члена кооператива о проведении общих собраний не обязательно должно осуществляться письменно, если устав кооператива предусматривает альтернативный способ информирования, в частности телефонную связь – КХС ВС.

Сообщение члена кооператива о дате, времени и месте проведения общих собраний не обязательно должно осуществляться исключительно письменно, если устав кооператива предусматривает альтернативный способ информирования, в частности телефонную связь. При этом отсутствие письменного подтверждения такого уведомления не является безусловным основанием для признания решений собрания недействительными, если факт уведомления доказан другими надлежащими и допустимыми доказательствами.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Истец обратился в суд с требованием признать недействительным решение общего собрания обслуживающего кооператива в части его исключения из состава членов, ссылаясь на то, что он не был надлежащим образом уведомлен о проведении собрания, а также на отсутствие оснований для такого исключения.

Судами установлено, что правление кооператива после инцидента между членами кооператива инициировало проведение внеочередных общих собраний, на которых был рассмотрен вопрос об исключении истца. По результатам голосования большинство членов кооператива поддержало это решение.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, придя к выводу, что истец был осведомлен о проведении собрания, собрание было правомочным, а основания для исключения соответствовали уставу кооператива.

При пересмотре дела Верховный Суд отметил, что законодательство не определяет конкретный способ уведомления членов кооператива об общих собраниях, а потому такой порядок может быть установлен уставом. В данном случае устав прямо предусматривал возможность уведомления членов кооператива о внеочередных собраниях путем персонального телефонного информирования.

Суд установил, что руководитель кооператива осуществлял телефонные звонки истцу накануне собрания, что подтверждается данными оператора мобильной связи, а также другими доказательствами, в частности информацией об использовании телефонного номера и осведомленностью членов семьи истца о проведении собрания.

Верховный Суд подчеркнул, что факт уведомления лица может подтверждаться совокупностью доказательств, а не исключительно письменными документами, и считается доказанным, если представленные доказательства являются более вероятными, чем те, что поданы в опровержение.

С учетом установленных обстоятельств Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что истец был надлежащим образом уведомлен о проведении общего собрания, а следовательно оснований для признания решения недействительным нет.

Постановление КХС ВС от 3 февраля 2026 года по делу № 925/1498/24.

