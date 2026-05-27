Работница после декрета не смогла уволиться из-за исчезновения работодателя — решение суда

20:19, 27 мая 2026
Хмельницкий горрайонный суд признал прекращенными трудовые отношения между работницей и работодателем, который по завершении его декретного отпуска перестал выходить на связь.
Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел дело № 686/33047/25 по иску работницы о признании прекращенными трудовых отношений после того, как работодатель не отреагировал на ее заявление об увольнении после завершения отпуска по уходу за ребенком.

Суть дела

Истец в 2020 году была принята на работу на должность кассира-эксперта. В период с 18.03.2022 по 18.03.2025 истец находилась в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

После декретного отпуска она хотела выйти на работу, однако руководство не отвечало на телефонные звонки.

Согласно сведениям о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц по состоянию на 03.11.2025 трудовые отношения с истцом не прекращены.

Так, трудовой договор с ней не расторгнут, запись об увольнении в трудовую книжку не внесена. Ответчик фактически исчез, не предоставив никаких приказов о простое или приостановлении действия трудового договора. Из-за этого истец лишена возможности официально трудоустроиться по основному месту работы, рассказали в суде.

Суд признал трудовые отношения прекращенными

Учитывая нарушение права истца на прекращение трудового договора, избранный ею способ защиты направлен на восстановление ее трудовых прав, гарантированных Конституцией Украины.

Предусмотренный частью первой статьи 38 КЗоТ Украины порядок расторжения трудового договора по инициативе работника предусматривает письменное предупреждение собственника или уполномоченного органа за две недели.

Истец обратилась к ответчику с заявлением об увольнении с занимаемой должности на основании ст. 38 КЗоТ, которое было оставлено ответчиком без реагирования.

Несовершенство национального законодательства и пробелы в правовом регулировании определенных правоотношений не могут быть основанием для лишения лица права на защиту его нарушенных прав избранным им способом. Поэтому при установленных судом обстоятельствах и с учетом требований части второй статьи 5 ГПК Украины эффективным способом защиты прав истца является признание прекращенными трудовых отношений между сторонами.

Учитывая вышеизложенное, суд признал прекращенными трудовые отношения между истцом и ответчиком на основании ч. 1 ст. 38 КЗоТ.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба.

