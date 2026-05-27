Алименты после 18 лет: когда родители обязаны содержать ребенка с инвалидностью
Содержание ребенка с инвалидностью является обязанностью родителей даже после достижения им совершеннолетия, если такой ребенок является нетрудоспособным и нуждается в материальной помощи. В Сумском межрегиональном управлении Министерства юстиции объяснили, как в Украине урегулирован вопрос алиментов в таких случаях и кто может претендовать на финансовую поддержку.
В соответствии с нормами Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать совершеннолетнего ребенка, если он является нетрудоспособным вследствие инвалидности и нуждается в помощи, а родители имеют возможность ее предоставлять.
Оформить выплату алиментов можно несколькими способами:
- по добровольной договоренности между родителями;
- через нотариально удостоверенный договор об уплате алиментов;
- в судебном порядке.
Также право на материальное содержание может получить тот из родителей, кто постоянно проживает с ребенком с инвалидностью и осуществляет за ним уход. Для этого необходимо, чтобы другой из супругов имел возможность предоставлять финансовую поддержку.
Такое право сохраняется в течение всего времени совместного проживания с ребенком и ухода за ним. При этом уровень доходов того из родителей, кто осуществляет уход, не влияет на возможность получения содержания.
Размер алиментов определяет суд. Выплаты могут устанавливаться как в доле от дохода плательщика, так и в твердой денежной сумме.
При рассмотрении дела суд учитывает:
- состояние здоровья и материальное положение ребенка;
- финансовое состояние плательщика алиментов;
- наличие других иждивенцев;
- имущество, средства и имущественные права плательщика;
- значительные расходы плательщика, если не подтвержден источник происхождения средств.
Иски о взыскании алиментов, увеличении их размера, взыскании пени или дополнительных расходов на ребенка могут подаваться по месту жительства истца. В то же время истцы по делам о взыскании алиментов освобождаются от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях.
В Министерстве юстиции подчеркнули, что алиментные обязательства в отношении детей с инвалидностью являются важным механизмом обеспечения надлежащих условий жизни, лечения и социальной поддержки таких лиц.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.