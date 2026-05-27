Алименты после 18 лет: когда родители обязаны содержать ребенка с инвалидностью

Совершеннолетие не прекращает обязанность по содержанию, если ребенок является нетрудоспособным и нуждается в материальной помощи.

Содержание ребенка с инвалидностью является обязанностью родителей даже после достижения им совершеннолетия, если такой ребенок является нетрудоспособным и нуждается в материальной помощи. В Сумском межрегиональном управлении Министерства юстиции объяснили, как в Украине урегулирован вопрос алиментов в таких случаях и кто может претендовать на финансовую поддержку.

В соответствии с нормами Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать совершеннолетнего ребенка, если он является нетрудоспособным вследствие инвалидности и нуждается в помощи, а родители имеют возможность ее предоставлять.

Оформить выплату алиментов можно несколькими способами:

по добровольной договоренности между родителями;

через нотариально удостоверенный договор об уплате алиментов;

в судебном порядке.

Также право на материальное содержание может получить тот из родителей, кто постоянно проживает с ребенком с инвалидностью и осуществляет за ним уход. Для этого необходимо, чтобы другой из супругов имел возможность предоставлять финансовую поддержку.

Такое право сохраняется в течение всего времени совместного проживания с ребенком и ухода за ним. При этом уровень доходов того из родителей, кто осуществляет уход, не влияет на возможность получения содержания.

Размер алиментов определяет суд. Выплаты могут устанавливаться как в доле от дохода плательщика, так и в твердой денежной сумме.

При рассмотрении дела суд учитывает:

состояние здоровья и материальное положение ребенка;

финансовое состояние плательщика алиментов;

наличие других иждивенцев;

имущество, средства и имущественные права плательщика;

значительные расходы плательщика, если не подтвержден источник происхождения средств.

Иски о взыскании алиментов, увеличении их размера, взыскании пени или дополнительных расходов на ребенка могут подаваться по месту жительства истца. В то же время истцы по делам о взыскании алиментов освобождаются от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что алиментные обязательства в отношении детей с инвалидностью являются важным механизмом обеспечения надлежащих условий жизни, лечения и социальной поддержки таких лиц.

